Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

Exitoso terminó siendo el reclamo que realizó la Unión Democrática Independiente (UDI) al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) del Maule para tratar de corregir el resultado de la pasada elección parlamentaria que dejó fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso (UDI), que tras un reconteo se determinó su triunfo y su escaño para el próximo periodo legislativo en desmedro de un escaño del Partido de la Gente.

Desde la UDI habían solicitado el recuento de votos ya que se habría descubierto mesas con más del doble de votos que los electores que podían sufragar, errores en las actas y en la calificación de votos nulos.

Para ello, se presentaron pruebas en alrededor de 25 mesas, en las que votan aproximadamente 350 personas. Por lo tanto, se trata de cerca de 8.750 sufragios los que estaban en la mira.

Donoso, exgobernador provincial y pieza clave de la bancada en la Comisión de Hacienda (un espacio legislativo complejo, que demanda años de aprendizaje), hoy es representante del distrito 17 (Talca y Curicó, entre otras comunas del norte del Maule). Sin embargo, el escrutinio del domingo 16 de noviembre no pudo lograr su reelección.

Por ese territorio electoral salieron elegidos preliminarmente tres diputados del oficialismo (Roberto Celedón, Priscila Castillo y Javier Muñoz), dos del Partido Republicano (Benjamín Moreno y Germán Verdugo), uno de Evópoli (Jorge Guzmán) y otro del PDG (Guillermo Valdés).

De acuerdo a ese conteo, por solo 88 votos la lista de los partidos Chile Vamos y Demócratas (lista J) no alcanzó a doblar la lista de la colectividad del economista y excandidato presidencial Franco Parisi.

Con 97.471 votos, la lista J, llamada Chile Grande y Unido, solo obtuvo un cupo que fue asignado al diputado Guzmán (Evópoli), mientras que la lista I, del Partido de la Gente, sumó 48.823 votos e igualmente alcanzó un escaño.

Finalmente el Tricel determinó que la lista de Chile vamos superó por 30 votos la barrera para doblar.

Según el escrutinio preliminar del 16 de noviembre, la UDI obtuvo 18 diputados, cinco escaños menos en la Cámara que en 2021.

El PDG, por su parte, tuvo un alza explosiva con 14 diputados, versus los seis que logró cuatro años atrás.

Con el triunfo de la UDI, las fuerzas de derecha que respaldaron en segunda vuelta al presidente electo José Antonio Kast llegarían a 77 diputados. Es decir, quedarían a un voto de lograr la mayoría absoluta de la Cámara.

Sobre la situación, el diputado Gustavo Benavente (UDI) acusó intervención política en el escrutinio de las mesas. “Esto amerita que vamos a interponer una denuncia penal para investigar estos hechos porque la verdad que esto no es un simple error, aquí puede que haya habido manos oscuras que intervinieron de una u otra manera en el conteo y en las actas”, denunció.

Con todo, aún falta el fallo para confirmar el vuelco.