SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    El gremialismo suma a Felipe Donoso a su bancada para el próximo periodo legislativo con lo que las fuerzas de derecha que respaldaron en segunda vuelta al presidente electo José Antonio Kast llegarían a 77 diputados, es decir, quedan a un voto de la mayoría absoluta.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Jorge Arellano
    Felipe Donoso logra un escaño.

    Exitoso terminó siendo el reclamo que realizó la Unión Democrática Independiente (UDI) al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) del Maule para tratar de corregir el resultado de la pasada elección parlamentaria que dejó fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso (UDI), que tras un reconteo se determinó su triunfo y su escaño para el próximo periodo legislativo en desmedro de un escaño del Partido de la Gente.

    Desde la UDI habían solicitado el recuento de votos ya que se habría descubierto mesas con más del doble de votos que los electores que podían sufragar, errores en las actas y en la calificación de votos nulos.

    Para ello, se presentaron pruebas en alrededor de 25 mesas, en las que votan aproximadamente 350 personas. Por lo tanto, se trata de cerca de 8.750 sufragios los que estaban en la mira.

    Donoso, exgobernador provincial y pieza clave de la bancada en la Comisión de Hacienda (un espacio legislativo complejo, que demanda años de aprendizaje), hoy es representante del distrito 17 (Talca y Curicó, entre otras comunas del norte del Maule). Sin embargo, el escrutinio del domingo 16 de noviembre no pudo lograr su reelección.

    Por ese territorio electoral salieron elegidos preliminarmente tres diputados del oficialismo (Roberto Celedón, Priscila Castillo y Javier Muñoz), dos del Partido Republicano (Benjamín Moreno y Germán Verdugo), uno de Evópoli (Jorge Guzmán) y otro del PDG (Guillermo Valdés).

    De acuerdo a ese conteo, por solo 88 votos la lista de los partidos Chile Vamos y Demócratas (lista J) no alcanzó a doblar la lista de la colectividad del economista y excandidato presidencial Franco Parisi.

    Con 97.471 votos, la lista J, llamada Chile Grande y Unido, solo obtuvo un cupo que fue asignado al diputado Guzmán (Evópoli), mientras que la lista I, del Partido de la Gente, sumó 48.823 votos e igualmente alcanzó un escaño.

    Finalmente el Tricel determinó que la lista de Chile vamos superó por 30 votos la barrera para doblar.

    Según el escrutinio preliminar del 16 de noviembre, la UDI obtuvo 18 diputados, cinco escaños menos en la Cámara que en 2021.

    El PDG, por su parte, tuvo un alza explosiva con 14 diputados, versus los seis que logró cuatro años atrás.

    Con el triunfo de la UDI, las fuerzas de derecha que respaldaron en segunda vuelta al presidente electo José Antonio Kast llegarían a 77 diputados. Es decir, quedarían a un voto de lograr la mayoría absoluta de la Cámara.

    Sobre la situación, el diputado Gustavo Benavente (UDI) acusó intervención política en el escrutinio de las mesas. “Esto amerita que vamos a interponer una denuncia penal para investigar estos hechos porque la verdad que esto no es un simple error, aquí puede que haya habido manos oscuras que intervinieron de una u otra manera en el conteo y en las actas”, denunció.

    Con todo, aún falta el fallo para confirmar el vuelco.

    Más sobre:UDIPDGFelipe DonosoRecuento de votos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Lo más leído

    1.
    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    2.
    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    3.
    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    4.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast
    Negocios

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar