“Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente Electo Jose Antonio Kast luego del recibimiento del Gobierno en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La mañana de este lunes, el Presidente electo José Antonio Kast (republicano) llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Mandatario en ejercicio Gabriel Boric.

La cita a Palacio contempló una reunión de los equipos de ambos. En representación del gobierno estaban los ministros Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Nicolás Grau (Hacienda).

Acompañando a Kast, estaban el presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella; los coordinadores económicos y social, Jorge Quiroz y María José Wulf; y el exministro de la Segpres, Claudio Alvarado.

Finalizado ese encuentro, Boric y Kast conversaron en privado por más de una hora, lo que generó gran expectación. De hecho, varias personas se aglomeraron al rededor de La Moneda en la espera de las palabras que ambos darían más tarde a la prensa.

marcelo segura

Ya a las 13.40 el Presidente electo se encontraba dando su primer discurso desde La Moneda.

“Quiero agradecer la presencia, la paciencia que nos han tenido. Esto fue una reunión muy positiva, muy republicana, en el buen sentido, en el más amplio de la palabra, para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante”, destacó.

“El Presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible , una vez que ya se vayan conociendo quienes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno, hablando de los que sean designados en las distintas carteras, a partir de ese momento podrá haber un diálogo formal, fluido, para que lo que venga hacia adelante sea para el bien de todo Chile”, continuó.

Luego añadió: “Lo he señalado en todos los actos que me ha tocado estar, en el día de ayer sobre todo, decir que este gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios, y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado”.

“Por lo tanto, quiero agradecerle al Presidente de la República, quiero agradecerle a los equipos que lo acompañaron, quiero agradecerle especialmente a las personas que me acompañaron hoy día en esta reunión tan importante”, sostuvo.

En esa línea, reiteró: “Le agradezco a las personas del gabinete, le agradezco enormemente al Presidente de la República el tiempo también que tuvimos en una conversión personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”.

“Hemos dicho también, y lo planteé el día de ayer, que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales”, aseveró.

El Presidente electo no respondió preguntas de la prensa, pero cuando fue consultado sobre si viviría en La Moneda durante su futuro mandato apuntó con ambas manos a las oficinas de Palacio.