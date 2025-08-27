SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

El presidente Donald Trump indicó a Nicolás Maduro como el líder de la supuesta banda.

Shelmmy Carvajal 
Shelmmy Carvajal
MARIO TELLEZ

La Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazó al Presidente Gabriel Boric a seguir la decisión de Estados Unidos respecto a calificar a El Cártel de los Soles como una organización terrorista.

Hasta ahora países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador y Paraguay han imitado la denominación de Trump. Lo mismo piden desde la bancada gremialista los diputados Cristhian Moreira y Juan Manuel Fuenzalida.

En un comunicado los parlamentarios señalaron que es “incomprensible” que el gobierno no se haya pronunciado sobre la medida de la Casa Blanca.

“Chile debe estar en sintonía con el resto de la comunidad internacional y con quienes sí han entendido que este cartel y los otros que tienen una presencia en la región representan una amenaza para la seguridad y la democracia de los países, de tal manera que el Presidente Boric no puede seguir con el mismo silencio y la tibieza que ha demostrado hasta ahora”, defienden en el escrito.

La órdenes de Donald Trump una vez más remecen la política internacional. Esta vez, el presidente de Estados Unidos declaró a El Cártel de los Soles como una supuesta organización terrorista que implica a funcionarios de gobierno y estructuras de lavado de dinero.

La particularidad de esta denominación es que indicó a Nicolás Maduro como el líder de la banda. Así, con la finalidad de realizar una “operación antidroga” envío tres busques al mar Caribe, lo que generó críticas por parte de China.

La diplomática del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, señaló que su nación “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

Por su parte, el presidete de Colombia, Gustavo Petro, negó la existencia de la organización: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

