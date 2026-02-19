SUSCRÍBETE
    Política

    UDI presenta nuevo reclamo ante el Tricel tras reconteo de votos que confirmó escaño para el PDG en la Cámara

    En el escrito, presentado por el gremialista Felipe Donoso, se apunta a la revisión que confirmó a Guillermo Valdés (PDG) como diputado electo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Nicolás Quiñones
    Tribunal Calificador de Elecciones.

    La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en el que se acusa un error en el reconteo de los votos en distintas mesas que ratificó a Guillermo Valdés del Partido de la Gente (PDG) como diputado electo por el distrito 17, en desmedro del gremialista Felipe Donoso.

    Esto, luego que el 23 de enero el tribunal rechazó una primera reclamación interpuesta por la colectividad liderada por Guillermo Ramírez. La decisión dejó al PDG con 14 diputados electos para el próximo periodo legislativo y a la UDI con 18 escaños, sin que el actual parlamentario Donoso haya logrado su reelección.

    En el escrito, el gremialista solicita la modificación y rectificación de los resultados de una serie de mesas. Desde la UDI han señalado que con sus cálculos el cupo lo lograba Donoso, ya que la lista de Chile Vamos doblaba a la del PDG.

    La resolución del Tricel, por el contrario, señala que los diputados electos por el distrito 17 son Roberto Celedón (FA) con 44.677 votos, Priscila Castillo (DC) con 47.964 sufragios, Javier Muñoz (DC) con 39.935 votos, Jorge Guzmán (Evópoli) con 37.180 votos; Benjamín Moreno (Partido Republicano) con 34.451 votos, Germán Verdugo (PNL) con 21.484 y Guillermo Valdés con 12.500 votos.

    En la reclamación, Donoso apunta que “esta parte ha constatado que existen importantes diferencias entre el resultado que reflejan las actas de las mesas receptoras de sufragios y el que aparece en los archivos considerados por su Excma. al dictar la sentencia de calificación”.

    Asimismo, se señala que “el error debe ser enmendado y rectificado para que el resultado del proceso electoral y la conformación de la nueva Cámara de Diputados refleje la voluntad popular”.

