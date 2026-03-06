Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

La vocera de gobierno, Camila Vallejo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordaron esta tarde la realización del cónclave final del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en La Moneda, coincidiendo en que la instancia busca dar continuidad al progresismo, además de cuestionar el avance de algunos proyectos, como el de la conmutación de penas.

La cita que inició alrededor de las 15 horas y se proyecta hasta las 20 horas, convocó a los partidos oficialistas, pero con algunas bajas como el Partido Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), el Partido Radical y el desistimiento de la Democracia Cristiana (DC) de participar, aunque de igual forma concurrieron jefes comunales militantes de esta última tienda: el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, y su par de La Pintana, Claudia Pizarro.

En un punto de prensa desde el Palacio de Gobierno, Vallejo señaló sobre el encuentro que es “con distintas fuerzas del mundo progresista que han concurrido a esta invitación para dialogar, para conversar justamente de los desafíos que tiene el progresismo en el presente y en el futuro”.

En esa línea, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), sostuvo que la cita es un punto de inicio para delinear el futuro de los partidos que comparten el progresismo. “Entendemos este encuentro como un punto de partida de diversos encuentros que probablemente vendrán, así esperamos, más allá del término del gobierno, que nuestro gobierno, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, termina en la mañana del 11 de marzo, pero las tareas y los desafíos del mundo progresista no terminan el 11 de marzo", planteó.

Por su parte, en la vocería conjunta, el ministro Elizalde calificó la cita como un comité político “superamplio”, debido a la invitación extendida que se hizo a gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales, parlamentarios y las directivas de los partidos afines al Ejecutivo.

Tras destacar los proyectos aprobados durante la administración, como reforma de pensiones, reducción de jornada laboral, entre otros, Elizalde afirmó que “ha sido una reunión que se ha desarrollado con muy buen ánimo. Ya llevamos dos de los bloques que se han llevado adelante y estamos a la espera del tercero, que precisamente va a ser encabezado por los presidentes de partido y se están recogiendo puntos de vista que son muy relevantes para las decisiones que tenemos que adoptar para el futuro”.

Conmutación de penas

La titular de la Segegob, Camila Vallejo, fue consultada respecto a la calificación que hizo el presidente electo, José Antonio Kast, quien calificó de “humanitario” el proyecto de conmutación de penas aprobado en general en el Senado.

“Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos“, lanzó Vallejo, en alusión a los cuestionamientos que se realizaron al oficialismo en período de campaña y en especial a la carta comunista, Jeannette Jara, respecto a cómo disminuir los índices de delincuencia.

“No se entiende, la ciudadanía no entiende cómo, por un lado, se promete mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, se empuja tan vehementemente un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas y genocidas”, criticó Vallejo.

A renglón seguido, la autoridad afirmó que “no es sostenible ese doble discurso en nuestro país. Y yo creo que es preocupante y grave que no solamente los parlamentarios de derecha en el Congreso estén empujando esto, sino que existe actualmente, de manera manifiesta, un respaldo a esta iniciativa del presidente electo".

Así, pidió a la ciudadanía “estar vigilante” al avance de este tipo de proyectos y de forma retórica se preguntó respecto a la derecha si “¿ponen más sentido, entre comillas, de humanidad en un criminal que en las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué pasa con el hijo del padre que torturaron, que asesinaron, que hicieron desaparecer? ¿Qué pasa con el hijo de la mujer que fue asesinada por un feminicida? ¿O de los familiares de Ámbar (Cornejo)?¿Qué pasa con la señal que se está dando?“.

Consultada respecto al beneficio que podría tener Mauricio Hernández Norambuena -conocido como el comandante Ramiro, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards-, Vallejo respondió que “los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde”.

La idea fue reforzada por el ministro Elizalde, quien manifestó que “la humanidad implica, en primer lugar, hacerse cargo del dolor de las víctimas. Por cierto, quienes están cumpliendo penas tienen que hacerlo con los estándares de dignidad que merecen todas las personas, pero su lugar es en las cárceles. Los delincuentes tienen que estar tras las rejas y ese es el principio que nosotros defendemos”.

Ausencia de partidos

La ministra Vallejo también respondió respecto a la ausencia de algunos partidos a la instancia, pese a la invitación realizada y al propósito de unidad de cara a la futura administración de José Antonio Kast.

Al respecto, la ministra vocera señaló que “no tenemos ánimo de exclusión”, pero que “respetamos que en estas circunstancias haya fuerzas políticas o partidos en particular que no se sientan todavía llamados a concurrir a una instancia como esta, sin perjuicio de que este no va a ser el único espacio de aquí en adelante".

En ese sentido, instó a que “el mundo progresista tiene que seguir dialogando, conversando, por cierto, además, probablemente coordinándose para evitar que iniciativas tan dañinas como la que pretende la derecha implementar en nuestro país para abrir las puertas de las cárceles, para liberar a criminales peligrosos", en alusión al proyecto de conmutación de penas aprobado por el Senado.

Santiago 6 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, participa de comite politico ampliado junto a ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes y representantes partidos politicos oficialistas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Futuro de Boric

Durante la comparecencia frente a la prensa, la portavoz del Ejecutivo también abordó la posible oficialización de una oficina o fundación con la que se defienda el legado de Boric luego de dejar la Presidencia.

Al respecto, Vallejo afirmó que “el gobierno termina el 11 de marzo. Y luego, cada uno como militante, dirigente o dirigente social y político asumirá las tareas que les corresponden en el marco de los desafíos del progresismo. Y en eso hemos sido sumamente claros en la necesidad de mantener ese trabajo de unidad".

“El progresismo apuesta obviamente a seguir profundizando en el desarrollo de nuestro país con inclusión social, que la riqueza llegue a todos, que no haya retroceso en los derechos sociales, que la gente vaya mejorando cada vez más su calidad de vida”, agregó.

“Pero es cuestión distinta las discusiones sobre una oficina, oficinas más, oficinas menos. Esos obviamente son debates que son para más adelante. Lo importante es que los partidos van a tener un rol clave y por eso están acá. Los partidos constituyen parte de la esencia de una democracia, además de la organización, la sociedad civil o las instituciones”, sumó respecto al futuro de Boric.