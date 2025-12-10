Un duro round con Desbordes y una disputa por Machado: las controversias de Jara tras el debate

“Te pillan mintiendo, y en vez de reconocer y al menos disculparte, lanzas otra mentira muy burda. La información que circula sobre tus deudas de tag no proviene de funcionarios municipales, ni ha salido de ninguna base de datos o fuente municipal. En otras circunstancias quizás nos querellaríamos por semejante falsedad. No te voy a dar en el gusto en plena campaña. Después del 14 conversamos”.

La anterior es la respuesta del alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN) a la candidata del oficialismo Jeannette Jara (PC) a raíz de la multa de TAG que la abanderada reconoció en el marco del debate presidencial de Anatel de este martes.

La controversia se originó luego de que ella acusó que desde municipio se estaba difundiendo un comprobante que mostraría que retrasó el pago de la multa hasta noviembre de este año, mientras que en el debate aseguró que lo hizo en 2020.

“En la Municipalidad de Santiago hay gente operando para Kast. Esto viene de ahí y es mentira”, dijo Jara este miércoles en un punto de prensa.

La controversia obligó al comando a difundir un certificado de la gerencia comercial de AutoPase que consigna un pago realizado en el año 2020 por siete pasos por la autopista sin TAG.

Vidal se desmarca

Esa no es la única esquirla que quedó para Jara tras el cara a cara con Kast de este martes. La candidata del oficialismo hoy también se vio complicada por sus dichos sobre la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Al ser consultada por su respaldo a que la líder de la oposición a Nicolás Maduro fuera condecorada, Jara dijo que respeta la decisión. Luego planteó que hay opiniones distintas sobre ella. “Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, dijo, provocando controversia al interior del oficialismo.

Machado es una figura que ya abrió una fisura en el oficialismo cuando se erigió como principal opositora del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Sectores del Partido Comunista, donde milita Jara, la cuestionaron, mientras que otros sectores como el Socialismo Democrático e incluso el canciller Alberto van Klaveren han valorado su rol.

El primero en desmarcarse de Jara fue uno de sus voceros, Francisco Vidal (PPD). “Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”, señaló en conversación con radio ADN.

“Es una legítima opositora de Maduro, bien ganado el Nobel de la Paz, pero de repente ha oscilado. Hubo un intento de golpe, pero no sé si ella participó”, agregó en la misma línea el exvocero de gobierno.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana e integrante del comando, Alejandra Krauss, dijo en radio Agricultura que “yo obviamente tengo una visión distinta respecto de la actuación política y de la lucha permanente que María Corina Machado ha tenido en Venezuela”.

“En la DC nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo. En consecuencia, merece todo el respeto de la DC chilena y reconocemos la entrega del Nobel de la Paz”, agregó Krauss.

Al respecto, el secretario general del PPD, José Toro, indicó previo a una reunión del oficialismo con el comando que en el sector “hay diferentes posiciones sobre María Corina” y que “Pancho (Francisco Vidal) está cumpliendo muy bien su rol”.

“Ella señaló que había distintas versiones y visiones acerca de María Corina, y que ella consideraba que Maduro era un dictador”, dijo, en tanto, la generalísima de la campaña, Paulina Vodanovic, quien buscó cerrar la discusión al poner énfasis en que Jara ha sido crítica de la dictadura venezolana.

La misma línea expresó la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien dijo que Jara “ha sido muy clara respecto de su postura con Venezuela”.

Lautaro Carmona, presidente del PC, también fue abordado al respecto. El timonel comunista, sin embargo, evitó polemizar con la candidata. “Yo no me voy a pronunciar en una formulación que quieren hacer un punto que marque una diferencia en torno a lo que marcó la candidata. Yo respeto mucho a los voceros”, sostuvo.

“Que yo me meta en un debate que tiene todas las posibilidades de ser esclarecido por la propia candidata es un error político, sería abrir una dispersión especulativa. Los invito a que hagan esas precisiones en la medida en que tengan la posibilidad de entrevistar a la candidata”, complementó Carmona.