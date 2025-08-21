SUSCRÍBETE
Política

“Una tragedia que debemos extirpar”: candidatos reaccionan por violencia en partido de la U. de Chile en Argentina

Los aspirantes a La Moneda se refirieron a lo ocurrido en sus redes sociales. Johannes Kaiser está en Buenos Aires en una actividad con autoridades trasandinas y señaló que espera recabar información por lo ocurrido.

José Navarrete 
José Navarrete
FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Los candidatos presidenciales reaccionaron en sus redes sociales a los hechos registrados la noche de este miércoles en Argentina, en el marco de un partido por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Los incidentes en las gradas obligaron a suspender el encuentro. Una veintena de barristas chilenos fueron atendidos en centros asistenciales y uno de ellos permanece en estado grave.

“La violencia en el fútbol y los lamentables hechos ocurridos ayer representan una tragedia que debemos extirpar de raíz en Sudamérica. Esperamos que no haya consecuencias fatales y los heridos estén bien, pero esto debe ser un llamado urgente para que nuestro país también actúe con firmeza y tome medidas concretas para erradicar la violencia de nuestros estadios”, señaló la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

El Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, concurrir hasta Buenos Aires, la capital de Argentina, para acompañar a los chilenos heridos.

Jeannette Jara, la aspirante oficialista a La Moneda, sostuvo que lo ocurrido en el estado Libertadores de América del equipo de Avellaneda “duele y es inaceptable”.

“Toda nuestra solidaridad con los heridos y sus familias en este momento tan duro. El fútbol debe ser un lugar seguro, de encuentro y alegría, no de violencia. Esperamos una investigación rápida y sanciones ejemplares para que nunca más vuelva a pasar”, expresó.

Marco Enríquez-Ominami, independiente que pidió apoyo de los fanáticos azules a su candidatura, prometiendo un estadio en caso de ser electo, sostuvo que “anoche en Buenos Aires hubo provocaciones de lado y lado”.

“Pero los linchamientos no se justifican. Eso ocurrió en Avellaneda. Hinchas de la U fueron linchados. La organización debe hacerse responsable y los culpables deben pagar”, sostuvo.

Johannes Kaiser, carta del Partido Nacional Libertario, en tanto, planteó que “la violencia en los estadios es una trágica manifestación de la decadencia del fútbol y de nuestras sociedades”.

“Es siempre condenable, no importando donde ocurra. Una vez dicho esto: me encuentro en Buenos Aires en un simposio organizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad. A esta actividad concurrirán distintos personeros del gobierno argentino. Espero obtener más información en el curso del día”, comentó durante la mañana.

