Vallejo confirma que Presidente Boric hablará tras conocerse resultados de las elecciones

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el Presidente Gabriel Boric se dirigirá a los chilenos al finalizar el proceso de votación presidencial y parlamentario que se está desarrollando este domingo en el país.

La portavoz de La Moneda señaló: “Como ha sido tradición en todos los procesos electorales que hemos tenido todos estos años de gobierno, el Presidente se va a referir al resultado de la jornada, un momento obviamente para celebrar el ejercicio de la democracia en nuestro país".

En ese sentido, afirmó: “ El Presidente de la República se va a referir y se va a dirigir a los chilenos y chilenas al finalizar la jornada ”.

Situación del exministro Pardow

El exministro Pardow. Dedvi Missene

Por otro lado, la ministra también fue consultada por el caso del exministro de Energía, Diego Pardow, quien renunció a su cargo tras darse a conocer una falla en los cálculos de cobros de cuentas de luz y que está bajo investigación en el Congreso por una posible acusación constitucional.

Al respecto, Vallejo señaló: : “Nosotros somos respetuosos de la facultad fiscalizadora de los parlamentarios y parlamentarias, pero hoy (...) (nuestra función) va más allá que estar emitiendo opiniones sobre la coyuntura”.

En ese sentido, concluyó señalando que “nuestra tarea central es garantizar que esta jornada se desarrolle de la mejor manera posible, y mañana, como es usual, en nuestra vocería los lunes vamos a poder hacer referencia y opinión sobre los temas contingentes”.