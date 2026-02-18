Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

En medio de las acusaciones de la oposición y del presidente electo, José Antonio Kast, sobre que la actual administración estaría dejando “amarrados” ciertos cargos clave, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), salió a desestimar esas críticas.

En una entrevista concedida a 24 Horas en la tarde de este miércoles, la secretaria de Estado comentó que “el carácter como republicano, transparente y responsable de las bilaterales para el traspaso administrativo, no quiere decir que no tengamos diferencias políticas y que esas se expresen públicamente, que es legítimo en una democracia y es normal. Las tensiones que hemos tenido, por ejemplo, en el debate sobre el proyecto de sala cuna es parte de un tema central de debate público”.

“Ahora, en este debate político también se ha presentado que todo es como un amarre y no puede ser que todo se lea como un amarre. O sea, nosotros tenemos también que garantizar ciertos trabajos y tareas“, precisó.

Luego, invitó a que el gobierno entrante de a conocer sus inquietudes o dudas sobre procesos administrativos en curso en las reuniones bilaterales. “Más que estar acusando por la prensa así un poco al voleo de que todo es un amarre, que cualquier concurso público es una amarre, yo creo que lo responsable es que se presenten, si hay dudas, en las reuniones y tendremos toda la disposición obviamente entregar la información y aclarar los procedimientos", añadió.

Respecto de las acusaciones de este carácter que se hicieron al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), por nombrar a una exasesora suya, Jessica Tapia, en un cargo de planta, Vallejo respondió que “una cosa son los cargos de carrera funcionaria y otra cosa son los cargos de confianza”.

“Se renuevan cada tres años. Entonces, o tú lo dejas abierto o cierras el proceso, pero ahí podrían cuestionar incluso de irresponsable no terminar de cerrar estos procesos que, insisto, no son designados por la autoridad, son concursos públicos”, defendió.

Por otra parte, pidió “como mensaje al gobierno entrante, yo le pediría cuidar también la forma, porque encuentro que hay muchas acusaciones”. Y, además, se sumó al cuestionamiento que hicieron desde el Ejecutivo al concepto de “gobierno de emergencia” que Kast promovió durante su campaña.

“Un gobierno de emergencia es que tienen que enfrentar crisis que estaban desatadas. Cuando nosotros asumimos el gobierno, los ingresos irregulares en la frontera habían alcanzado su máximo histórico. Algunos dicen que fue por el llamado Cúcuta, en fin, las fronteras no tenían ni siquiera presencia militar. Ahí tuvimos que actuar de emergencia (...) ,Yo puedo sumar y seguir. Yo creo que se ocupó esto mucho en la lógica de campaña, pero ya a esta altura, con la evidencia puesta sobre la mesa, podemos decir que vamos a entregar un Estado, un arca fiscal y capacidades mucho mejores para enfrentar varias de las emergencias que realmente estaban cuando nosotros asumimos”, recalcó.