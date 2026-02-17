A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

Tras sostener una reunión con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, este martes en la tarde José Antonio Kast terminó sus vacaciones en la Región de Los Lagos y aterrizó en Santiago para empezar a preparar los últimos detalles de la instalación de su gobierno el próximo 11 de marzo.

“(Nos espera) mucho trabajo, pero de organización. Como les decía, cuando uno va a asumir un cargo, tiene que tratar de conciliar todas las solicitudes que hay, todos los planteamientos que hay de distintas corrientes, políticas, sociales, ciudadanas, y buscar presentar los mejores equipos. En eso estamos. Y estos días van a ser de trabajo más interno”, dijo el presidente electo al ser consultado por su retorno.

Así, se espera que el fundador republicano llegue este miércoles a la “Moneda chica” para retomar sus reuniones de coordinación junto a su equipo.

Según fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE), ya tiene agendados algunos encuentros con parte de su equipo ministerial. Entre ellos los de su comité político Claudio Alvarado (Interior), José García (Segpres) y Mara Sedini (Segegob).

En el entorno del futuro mandatario tienen claro que esta semana empezó la cuenta regresiva para que asuman en La Moneda y, por lo mismo, en las últimas horas cada ministro ha ido retomando las coordinaciones con sus equipos. De hecho, a más tardar este miércoles gran parte del gabinete debería volver a estar operativo.

En la Oficina del Presidente Electo (OPE) hay varios pendientes que requieren resolución, principalmente en materia de nombramientos. Falta que se anuncie al subsecretario de Fuerzas Armadas, seremis, delegados provinciales y embajadores. También se requiere afinar las primeras medidas que se tomarán a partir del 11 de marzo.

Acusación a Eidelstein

En la última semana la relación del gobierno entrante y la administración de Gabriel Boric se volvió a tensionar debido a que las futuras autoridades han acusado al gobierno de dejar “amarres” en la administración pública.

Durante este martes, de hecho, el propio Kast se refirió al tema. Esto, después de que hace unos días se conociera que una asesora del actual subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), Jessica Tapia, llegó a un puesto de planta en la cartera.

“No aprovechemos las últimas instancias para amarrar. No sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares... ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar”, llamó a que “ no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son ”.

Unas horas antes el próximo titular de la Segpres, José García Ruminot, también acusó al gobierno de intentar mantener personas afines vinculados al Estado. “(Uno) se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instaladas a personas que son afines al actual gobierno. Lo que se pretende es dejar a personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado”, afirmó.

Futuros ministros se activan en la OPE

Previo al regreso de Kast a Santiago, los futuros ministros fueron llegando poco a poco a la OPE. A 21 días del cambio de mando los equipos aceleraron los preparativos para asumir la conducción del gobierno.

A primera hora la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, se reunieron en “La Moneda chica” para sostener una serie de reuniones con los altos mandos de las instituciones policiales.

Primero, con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y después con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, con el objetivo de seguir preparando su instalación en la cartera de Seguridad. Esto, después de sostener su reunión de traspaso con el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, durante el lunes y en medio de los cuestionamientos a Jouannet por sus sociedades con imputados del caso Tragamonedas y apuestas online.

“Estoy tranquilo”, dijo el líder de Amarillos tras retirarse de la OPE.

También volvieron a la OPE todos los ministros del comité político del presidente electo.

Mientras que el próximo jefe de la cartera de Interior retomó sus funciones durante el lunes tras una semana fuera y este martes sostuvo un encuentro con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, en la que abordaron temas legislativos y de traspaso, su par de la Segpres también retornó a comienzos de semana.

Este martes, en tanto, regresó de sus días de descanso la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, quien también llegó hasta “La Moneda chica” para retomar sus coordinaciones con el resto de las carteras. Junto a ella, también arribó su subsecretario José Francisco Lagos.

Otro de los futuros ministros que retomó sus funciones este martes a la OPE fue el de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también se instaló desde temprano en su oficina en La Gloria y sostuvo una reunión con sus asesores para retomar las coordinaciones para el 11 de marzo. La cita estuvo marcada por las cifras del déficit fiscal estructural, que cerró en un 3,6% en 2025, muy por arriba de los cálculos del gobierno.

Si bien el futuro jefe de Hacienda no se ha referido públicamente al respecto, en la OPE ya varios han sido críticos de la gestión de la actual administración.

“Lo que queremos es ordenar las finanzas del país. Particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy muy delicada. Un 2,8% en el 2025 de déficit fiscal efectivo, prácticamente un 3,6% de déficit de mediano plazo... Son cifras muy preocupantes. Lo que tenemos que hacer es ordenar de tal forma que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles”, dijo el actual senador José García.

En paralelo, siguieron otras reuniones. Durante la mañana también llegó hasta la OPE, la futura ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y su par de Obras Públicas, Martín Arrau. Este último, horas antes sostuvo una reunión bilateral con la actual jefa del MOP, Jessica López.

A ellos también se sumaron las futuras ministras María Paz Arzola (Educación) y María Jesus Wulf (Desarrollo Social), quienes también sostuvieron algunas reuniones durante la tarde.

El lunes hubo movimiento. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, estuvo durante la tarde en “La Moneda chica” en una reunión con su equipo y la próxima subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN). Lo mismo ocurrió con sus pares de Deportes, Natalia Duco, quien tras sostener la bilateral con el ministro Jaime Pizarro, arribó a la OPE para reunirse con algunos de sus asesores, y Trabajo, Tomás Rau.

Rau también sostuvo este martes su bilateral con Giorgio Boccardo.