Kast reitera acusación de “amarres” en el gobierno, finaliza ronda de citas con alcaldes de Los Lagos y se alista para regresar a Santiago

Este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta la Municipalidad de Puerto Montt, para reunirse con el alcalde de esa comuna, Rodrigo Wainraihgt.

La cita, que comenzó pasadas las 13.00 horas, es la última de la ronda de reuniones que el mandatario electo fijó con jefes comunales de la región de Los Lagos.

Esto, para aprovechar su paso por el sur de Chile, a propósito de sus vacaciones previas a asumir como Presidente de la República.

Ayer lunes se reunió con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate; el de Frutillar, Javier Arismendi; y la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda. También conversó con autoridades comunales del municipio de Llanquihue.

“Amarres”

Previo a la reunión con el alcalde de Puerto Montt, el presidente electo reiteró su crítica a los supuestos amarres que se estarían haciendo en el gobierno de Gabriel Boric antes de dejar La Moneda.

En concreto, los cuestionamientos de Kast apuntan al actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), a propósito del nombramiento de una exasesora suya, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis.

“No aprovechemos las últimas instancias para amarrar. No sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares” , dijo Kast en un punto de prensa al ser consultado por una crítica del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar. Cada ministro ha presentado lo que está haciendo a los ministros que vienen, pero no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son”, agregó.

Qué sigue

Con todo, este mismo martes Kast concluirá su viaje por el sur y regresará a Santiago. Ya mañana miércoles retomará oficialmente sus actividades.

Aunque no se sabe cuándo lo hará, entre sus pendientes se encuentra designar al subsecretario de Fuerzas Armadas, embajadores, delegados provinciales y seremis.