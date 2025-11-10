OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    La portavoz del Ejecutivo destacó que "los presidentes se saludaron, y eso es lo importante" y sobre los cuestionamientos al Mandatario afirmó que es recurrente que se busquen maneras de "criticar las giras internacionales".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, vocera de gobierno. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió este lunes el saludo del Presidente Gabriel Boric a su par de Argentina, Javier Milei, durante el cambio de mando presidencial en Bolivia, en que asumió Rodrigo Paz.

    Esto, luego que durante la ceremonia, una transmisión en vivo de la investidura captó el momento exacto en que el Mandatario trasandino saludó al Jefe de Estado chileno, quien no se levantó de su asiento para estrechar su mano.

    El frío saludo de Boric a Milei en La Paz fue rápidamente criticado por parte de la oposición, entre ellos los diputados del Partido Republicano. “Nos avergüenza a todos. Los chilenos no nos merecemos ser representados fuera del país por alguien con este tipo de conductas, que no es capaz de pararse a saludar un gobernante extranjero”, dijo Luis Fernando Sánchez.

    En la habitual vocería de inicio de semana y luego del comité político ampliado, la portavoz del Ejecutivo planteó que “todos vieron que los presidentes se saludaron, y eso es lo importante, y eso fue en el marco de este acto de cambio de mando”.

    “El resto yo lo tomo como una crítica que no es nueva, que es parte de la oposición en general, busca maneras de criticar las giras internacionales del Presidente de la República, no por lo que es realmente importante, sino por las cosas que son más bien superfluas, y yo creo que aquí lo importante es que el Presidente de la República asistió al cambio de mando en Bolivia, en un acto que es, diría yo, a esta altura histórico, porque las relaciones no eran las mejores y no teníamos hace 20 años un mandatario estrechando un vínculo con la autoridad boliviana, y esto lo está haciendo nuestro presidente”, remarcó.

    De acuerdo a Vallejo, “eso es lo importante, porque nos va a habilitar un mejor trabajo, una mejor agenda que la que hemos tenido hasta el momento, con el país vecino, justamente para seguir fortaleciendo las acciones para enfrentar la migración irregular, el crimen organizado, la delincuencia, entre otras agendas que hemos estado desplegando en la región”.

    La secretaria de Estado dijo que a eso se suma “mejorar relaciones comerciales también con otros países vecinos, seguir combatiendo la crisis climática, a propósito de la participación del Presidente de la COP30 en Belém do Pará, en Brasil. Ahí está lo de fondo, en general”.

    “No escuchamos opiniones sobre los temas de fondo de la oposición y más bien críticas sobre temas que no son tan relevantes”, zanjó.

