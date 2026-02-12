Vallejo hace distinción tras anuncio de cooperación a Cuba: “Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”

Luego de la confirmación que hizo La Moneda del envío de ayuda humanitaria a Cuba, por el bloqueo de Estados Unidos a la isla, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a distinguir entre la cooperación derivada de la crisis a un apoyo político al régimen de Miguel Díaz-Canel.

El anuncio lo hizo el canciller Alberto van Klaveren en un punto de prensa en Palacio, donde ratificó lo que la propia portavoz del Ejecutivo había adelantado este miércoles.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Poco minutos después de la confirmación, en diálogo con CNN Radio, Vallejo planteó que “no es bueno mezclar los planos de la conversación, una cosa es tener diferencias políticas con las autoridades de otro gobierno, con sus regímenes, y otra cosa son las ayudas humanitarias”.

Y luego recalcó: “Esto no se trata de apoyos políticos, las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias. Y una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo tampoco, no es como si tú estás a punto de fallecer, yo te ofrezco salvar tu vida a cambio de que hagas tal cosa. No funciona así la ayuda humanitaria”.

La secretaria de Estado dijo que en el ámbito político se pueden tener distintas interpretaciones y definiciones respecto al régimen cubano, e incluso ser tajante en eso, “pero es distinto a decir, no estoy disponible por esas diferencias a prestar ayuda al pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, que está con riesgo de no tener atenciones médicas y con eso obviamente pone en riesgo la vida de cubanos y cubanas, y en eso yo creo que hay que saber separar las aguas”.

La ministra de la Segegob puso como ejemplo la ayuda que Chile prestó a Argentina a mediados de enero para combatir los incendios en la Patagonia.

“Hace poco, por ejemplo, prestamos ayuda a Argentina para enfrentar los incendios aún teniendo nosotros que enfrentar los incendios propios en nuestro país. Y nadie lo cuestionó. Entonces, no puede ser que por hacer un punto político ahora se cuestione esta ayuda, cuando en otras oportunidades no cuestionamos la que recibimos por parte de Cuba ni hemos cuestionado la ayuda ucraniana, ni cuestionamos la ayuda que brindamos a Argentina, a pesar de las diferencias políticas que podemos tener con el gobierno argentino”, señaló.

Respecto a los cuestionamientos de la DC, que apuntó que el gobierno se deja pautear por el PC, luego de las presiones desde la tienda para concretar el envío de ayuda a la isla, retrucó: “Vienen de la mano de esta interpretación errónea de lo que es una ayuda humanitaria. Están en el plano político, no tienen que ver estas cosas con pauteos de partidos, sino que con principios de solidaridad internacional y de carácter humanitario”.