Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

A horas del cambio de mando, donde el Presidente Gabriel Boric dejará el cargo para entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast, la ministra Camila Vallejo, entregó unas palabras a la prensa aún como vocera de gobierno.

En el Palacio de La Moneda, ad portas de partir a Valparaíso para la ceremonia en el Congreso Nacional, la titular de la Segegob reforzó lo que dijo el Presidente Boric anoche en cadena nacional: “Estamos entregando un país mejor de cómo lo recibimos”.

Sumado a ello, le deseó “mucho éxito a la gestión de la futura administración”. “No voy a entrar en consejos, solo el éxito”, subrayó.

"Lo importante para nosotros es que en el balance general hemos logrado no solo estabilizar el país, sino que empujar importantes transformaciones y de la mano con la gente. El diálogo social, político, con distintos gremios, representantes de la sociedad civil, del mundo de la academia, nos permitieron sacar adelante las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensiones, el royalty minero, todo siempre con una mirada en la justicia social, en la redistribución de la riqueza y poniéndola en el centro de las personas", sostuvo.

Respecto a los acontecimientos que se esperan para la jornada, señaló que “estamos hoy día en un momento muy republicano. Chile está por sobre las diferencias, y yo creo que eso se va a valorar mucho en la jornada del día de hoy, que esperamos sin lugar a dudas va a ser una jornada tranquila, impecable y que va a estar a la altura" .

Con ello, Vallejo aseguró que está superado el impasse que se registró a inicios de mes, cuando el presidente electo suspendió el diálogo con la actual administración a propósito de la controversia del cable chino.

“Se dio por cerrado ese capítulo. Para el presidente Gabriel Boric fue muy importante que el presidente electo pudiera concurrir a La Moneda para entregarle ya la última información que había quedado pendiente en temas muy importantes como política de Estado”, sostuvo.

A eso añadió: “Yo creo que hoy día lo central es que el país está por sobre todas las cosas, nuestra patria, la gente y tenemos que permitir y garantizar que la ceremonia de cambio de mando sea una instancia republicana, democrática y sumamente respetuosa”.