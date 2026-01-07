Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

En la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Alberto van Klaveren informó la tarde del martes que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, cesaría de sus funciones a fines de enero.

La medida se tomó luego que la Cancillería considerara que la diplomática habría incurrido en faltas graves, tras compartir una polémica fotografía en redes sociales a favor de la autodeterminación de la isla de Rapa Nui. A eso se suma una entrevista que concedió a un medio radial en Nueva Zelanda, en la que expresó una postura similar a la antes señalada.

Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en diálogo con radio Sonar, aseguró que la decisión de Cancillería “responde a una evaluación estrictamente institucional”.

“Cancillería constató que no se cumplieron los protocolos que tienen establecidos para las declaraciones públicas de funcionarios del servicio exterior, porque esos protocolos tienen el objetivo de resguardar la coherencia de la política exterior y el rol de los embajadores como representantes del Estado de Chile”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que la medida no busca “juzgar que se tenga una opinión, sino que como embajador y como agente diplomático, hay formas que se deben resguardar y roles que se deben respetar”.

“Esto es una decisión en términos generales, obviamente, institucional, no es ni política ni personal contra la exembajadora , sino que va muy en la línea de los protocolos que maneja Cancillería respecto a este tipo de pronunciamientos públicos de funcionarios del servicio exterior”, aseveró.

En concreto, Van Klaveren anunció la “adscripción” de Pakarati a partir del 31 de enero, "poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”.

Bajo esa premisa, la ministra Vallejo fue consultada respecto a si existe una pérdida de confianza hacia la diplomática.

Al respecto, aclaró que Pakarati “es una funcionaria diplomática y se le remueve de la función que tiene asumida ahora, a propósito de no cumplir con lo que estrictamente señala el protocolo respecto a esa función".

“Yo entiendo que, sin embargo, ella tiene una carrera dentro de Cancillería y por eso probablemente sigue en otras funciones”, sostuvo.