Vallejo tras críticas por indultos otorgados por Boric: “No hay un momento ideal para una decisión difícil como esta”

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric concretó uno de sus compromisos de la campaña presidencial con la otorgación de indulto a 11 personas condenadas en el marco del estallido social y del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas.

La decisión del Mandatario levantó críticas de parte de Chile Vamos (UDI-RN y Evópoli) y en Republicanos, quienes anunciaron su retiro de la mesa de trabajo por un compromiso transversal de seguridad, liderado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue consultada a propósito de las críticas de la oposición, si fue el momento correcto para concretar los indultos.

“No hay un momento ideal para una decisión difícil como esta”, respondió en conversación con Meganoticias.

La secretaria de Estado dijo que la decisión “pudo haber sido antes y las críticas por el momento hubieran sido otras, que si correspondía antes de un plebiscito o luego en medio de la conversación del acuerdo constitucional (...) siempre puede haber críticas al momento en el que se toma esa decisión”.

Fue así que recalcó que “el momento no es un tema necesariamente de debate para un Presidente, sino que la decisión que se tiene que tomar”.

Asimismo, destacó que “el Presidente (Gabriel Boric) lo ejerció con mucha responsabilidad después de una importante reflexión, pero en base también de un compromiso que había adquirido desde incluso antes de asumir la presidencia de la República, así que no debería sorprender a nadie que esto se iba a empujar”.

Al mismo tiempo que recordó que los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también realizaron indultos durante sus mandatos.

“Los últimos 24 de Sebastián Piñera, antes en el primer gobierno de Piñera fueron 14, el gobierno de Bachelet también indultó”, en ese sentido criticó que “el presidente del propio sector político que hoy critica a los indultos también indultó a personas condenadas por distintos tipos de delitos, incluso por tráfico de drogas”.

“¿Eso quiere decir por consecuencia de esa acción que ese gobierno en específico no tenía un compromiso con la seguridad? No, eso no es así, porque nunca la atribución presidencial de indultar entra en esa clave”, manifestó.

Mientras que sobre la salida de la mesa de seguridad por parte de los integrantes de oposición, Vallejo afirmó que “si alguien quiere excusas para no suscribir un compromiso las va a encontrar donde sea”.

“Lo contradictorio con el compromiso de seguridad sería no suscribir un compromiso de seguridad, porque la mejor manera de evaluar el compromiso que uno tiene en materia de seguridad son las acciones”, añadió.

Por otra parte, tras conocerse el error en el listado inicial de indultos publicado por Presidencia, cuya responsabilidad recayó en la cartera que dirige la Ministra Ríos, la bancada de diputados de RN anunció que presentarán una acusación constitucional en su contra por “la errática y dudosa conformación en el listado de los indultados”.

Respecto a la acusación se refirió la vocera de gobierno y dijo que “en este caso no hay nada inconstitucional, porque además los indultos presidenciales están en la Constitución son atribuciones del Presidente, no de la ministra. Entonces, uno puede cuestionar el fundamento, aunque tienen el legítimo derecho de presentarla”:

Y puntualizó en que “a veces hay ánimos de responsabilizar a una ministra de Estado en clave política que en clave constitucional”.