Van Rysselberghe dice que “no comparte” postura de Longueira a favor del apruebo: “Pablo tiene una posición distinta en torno a defender el camino de aquello que nos une”

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, abordó las declaraciones de Pablo Longueira quien en entrevista con El Mercurio sostuvo que votará por el apruebo en el plebiscito, se postularía como constituyente en la Convención Constitucional y también a la presidencia de la UDI.

“La posición de Pablo no la comparto. Yo no puedo decir que quiero partir de cero, porque no es cierto. Yo estuve en acuerdo constitucional fue condición sine qua non de izquierda más dura de que hay que partir de una hoja en blanca. Yo no quiero eso”, expresó la senadora en conversación con el programa Pauta Libre de La Red.

La presidenta de la UDI enfatizó que el partido optó “mayoritariamente por la opción ’Rechazo’” y agregó que “Pablo tiene posición distinta entorno a defender camino de aquello que nos une”. “Esa fue una decisión de la directiva, no fue decisión mía”, comentó.

Van Rysselberhe aseguró que con el alcalde Joaquín Lavín y Longueira “no tenemos mayores diferencias en el fondo”. “No creemos que tenemos que partir de cero. No queremos hoja en blanco. No queremos hacer borrón y cuenta nueva. Queremos un Estado más robusto, pero que no se puede meter en los ámbitos de la vida privada”, enfatizó.

Respecto a la posición del partido en contra de una Nueva Constitución, la senadora expresó que “nosotros no le creímos la izquierda cuando dice que no respeta la propiedad privada, o cuando gente del Frente Amplio que no cree en el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Consultada respecto a si se arrepentía de haber respaldado el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, la dirigente gremialista contestó: “Nunca he tenido miedo, lo que tenía esa noche es decepción. Todos habíamos cedido mucho. Lo habíamos hecho porque en ese momento Chile se estaba quemando por los cuatro costados. Cuando esa noche, firmamos el acuerdo y hacemos una conferencia de prensa, yo habría esperado discursos de unidad, donde cada uno habría puesto al país por delante, generado discursos de poner la base para que desde las diferencias generar grandes acuerdos”.

Sin embargo, insistió en que este plebiscito tiene “vicios de legitimidad”.

Sin embargo, agregó que no cree que los comicios tienen que suspenderse. “Sería un error forzar la suspensión porque generaría una crisis política que sería grave, hay que reconocer los problemas que tenemos hoy día”, sostuvo.