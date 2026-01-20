SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    El diputado socialista, Arturo Barrios, sostuvo que "se han comprometido cosas que en la función del Estado y la política pública es muy difícil de cumplir". Sobre los problemas del PS con el Frente Amplio y el PC sostuvo que "Nosotros no estamos disponibles a una cultura de la cancelación, ni a funas públicas tampoco".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Ad portas de la presentación del futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, el vicepresidente del PS, diputado Arturo Barrios, abordó la nominación de los nuevos ministros y realizó varias advertencias.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el parlamentario fue entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada y planteó que: “Hay que observar cómo ellos se manejan en ciertas áreas, porque, insisto, otra cosa es con guitarra, y creo que ellos van a ser esclavos de sus propias palabras, porque se han comprometido cosas que en la función del Estado y la política pública es muy difícil de cumplir”.

    Asimismo, planteó que “el Partido Republicano necesita de Chile Vamos porque tiene experiencia en la administración del Estado”.

    Por ejemplo, Barrios recordó que el posible futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha suido crítico de los procesos de reconstrucción y ahora tendrá que asumir un proceso similar. “Hay que ver ahora cómo (lo hacen) que tenemos esta emergencia (megaincendio en Ñuble y el Biobío) y hay que hacerlo rápidamente, y yo espero que sean eficientes y eficaces en aquello”.

    “Yo quiero ver ahora cuando son Ejecutivo, cómo se van a relacionar con el Parlamento, porque hay muchos mantos de dudas”, añadió.

    A su vez, Barrios insistió que al menos desde el PS serán una oposición “dialogante, constructiva y vigilante”.

    Problemas en el bloque oficialistas

    En tanto, respecto de los problemas que ha enfrentado el bloque oficialista, que llevó al PS a distanciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista, tras el veredicto que dejó en libertad al exoficial de Carabineros Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica, Barrios exigió respeto a su partido.

    “Nosotros no estamos disponibles a una cultura de la cancelación, ni a funas públicas tampoco”, señaló, por los cuestionamientos al PS por su respaldo a la Ley Nain-Retamal.

    Asimismo añadió que “nosotros somos leales a nuestro gobierno (...)m Somos leales hasta el último día del mandato del presidente Gabriel Boric”.

    Además, insistió es que no están dispuestos a ser emplazados en un tema como este: “Nosotros no creemos que las relaciones, entre comillas, dos coaliciones que apoyan y sustentan el gobierno de Gabriel Boric, no se hablen estas cosas antes, no se digan”.

    Revisa la entrevista completa acá:

