Vidal y estrategia que debería tomar Jara a dos semanas del balotaje: “No hay que atacar a nadie, hay que explicarle a los ciudadanos”

En la previa a su participación en el conversatorio “Los desafíos que enfrenta Chile hoy”, organizado por el comando independiente por Jeannette Jara, el exministro Francisco Vidal abordó este sábado las opciones de la candidata oficialista para lograr finalmente triunfar en el balotaje contra José Antonio Kast.

Respecto al mensaje que debería entregar Jara a los votantes en estas dos semanas, Vidal explicó: "Un mensaje clarito de lo que se trata es que en el gobierno de Jara la gente llegue a fin de mes sin pedir prestado, sin pedir crédito, sin pedir tarjeta. Esa afirmación tiene un respaldo. El 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes. El 80″.

“Entonces lo que hay que decirle a la gente, rescatando el voto popular que perdimos en primera vuelta, que el compromiso de Jara es que usted llegue a fin de mes”, agregó al respecto.

Consultado sobre si Jara debería tomar una estrategia centrada en mostrar sus propuestas personales o en atacar las de Kast, el otrora presidente del directorio de TVN señaló que espera que en los debates que restan de la Archi y de Anatel se puedan debatir las ideas.

“ No hay que atacar a nadie, hay que explicarle a los ciudadanos que están muy desinformados ”, señaló.

“Hay otro tema que a mí me revuelve la guatita, esto es la continuidad. O sea, ¿no vamos a continuar con las 40 horas? ¿No vamos a continuar con el papito corazón que 229.000 mujeres han recibido lo que corresponde de sus papitos corazón? ¿No vamos a continuar con el royalty a la minería que llega a 307 comunas más vulnerables? Por ejemplo, ¿no vamos a continuar aumentando el salario mínimo que lo recibe un millón de personas? Pero la gente tiene que decidir, si esto es completamente democrático“, agregó al respecto.