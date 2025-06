Vlado Mirosevic, vocero de Tohá: “No creo que gane Jeannette Jara; al final va a primar un sentido de responsabilidad”

Las encuestas de esta semana muestran que la abanderada del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, igualó a Carolina Tohá (Socialismo Democrático) en la carrera presidencial. Para el diputado Vlado Mirosevic, uno de los voceros de la exministra del Interior, es una señal de preocupación. Pero no titubea en afirmar que ella será la ganadora de los comicios del 29 de junio.

Para el diputado liberal, Tohá no solo es la única capaz de ser competitiva frente a la derecha, sino también quien podría representar mejor a las distintas almas de la alianza de gobierno en la primera vuelta. Mejor que Jara, quien, dice, representa una candidatura de “trinchera”.

11 JUNIO 2025 RETRTATO AL DIPUTADO VLADO MIROSEVIC EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Algunos sondeos muestran que Jara alcanzó a Tohá. ¿Cómo interpreta ese resultado?

Aunque es la foto de un solo momento, lo miro con preocupación porque creo que el único escenario para competirle realmente a la derecha en segunda vuelta es que gane Tohá. Así de simple.

¿Es momento de pensar en un cambio de estrategia?

La franja da cuenta de un nuevo momento, de una campaña mucho más lúdica, fresca. El primer capítulo da cuenta de eso.

¿Cómo ve el momento que atraviesa la alianza de gobierno de cara a la primaria? Se han evidenciado fuertes tensiones últimamente.

Yo veo que somos una alianza de gobierno que tiene bastante unidad, si lo comparamos con nuestros competidores del frente. Nosotros, estando en el gobierno, estando en una coalición bastante amplia, hemos sido capaces de dar gobernabilidad y de construir mayorías en momentos clave para aprobar ciertos proyectos en el Congreso. Eso no es algo que puede garantizar la derecha. En general, diría que este ha sido un gobierno que ha tenido poca guerrilla interna.

Pero algo que ha marcado esta administración han sido los roces entre el Socialismo Democrático y el PC y el FA. Pareciera ser que es una alianza que no termina de cuajar.

Todos pensaron que esto iba a ser como el agua y aceite y quedó demostrado que no es así, que es posible gobernar con una alianza amplia. Hemos tenido muchos debates internos, pero cuando llega el momento de votar, en general, hemos tenido una alianza de gobierno relativamente ordenada.

El economista Óscar Landerretche cuestionó que él vaya a respaldar a Winter o Jara si alguno de ellos gana la primaria. ¿Se sentiría cómodo votando por ellos?

No me pongo en ese escenario. Me pongo en el escenario en que gana Tohá. Si no gana ella, creo que le estamos dando en bandeja el triunfo a la derecha. Yo hago un llamado a nuestro electorado, a que voten de manera pragmática, con la cabeza, pensando en el voto útil de quién puede ganarle a la derecha. No se trata de si gusta más o menos Carolina Tohá, aquí tenemos la candidatura más competitiva para enfrentar a la derecha en segunda vuelta y la que tiene posibilidades de ganar.

¿Pero le costaría respaldar a la candidata del PC por aspectos ideológicos?

Desde el minuto en que nosotros nos sumamos a una primaria, tenemos que respetar el resultado. Es un mínimo de decencia. Pero yo no me pongo en ese escenario, no creo que vaya a ganar Jara. Yo creo que, al final, va a primar un sentido de responsabilidad y de entender quién le puede ganar a la derecha. Esa es Carolina Tohá.

Lo preguntaba porque, cuando depuso su candidatura, argumentaron que lo hacían para evitar que la carta del PC se imponga en la primaria. Más allá de la competitividad, ¿le preocupan las diferencias que tienen?

El Partido Liberal declinó su candidatura presidencial con el único propósito de lograr la unidad de la centroizquierda. En ese sentido, creo que Carolina Tohá es una mejor representante de nosotros, en el amplio sentido de la palabra. Jara no tiene la misma capacidad de convocar y de representar a todos en primera y segunda vuelta. Tohá es, por lejos, mejor representante que Jara de todo este mundo. Ahora, respetaremos el resultado de la primaria.

Cuando dice que Jara podría no representarlos a todos, ¿es porque no lo representa a usted?

No, digo que nos represente menos. Tohá nos puede representar más a todos, puede ser el punto de unión, de unidad, más que Jara. Creo que ella fue buena ministra, pero que tiene un techo político en la sociedad chilena y en nuestra alianza de gobierno. No logra representar a todos. Carolina Tohá tiene más capacidad de hacerle sentido a una mayoría y construir una mayoría que una candidatura un poquito más de trinchera.

¿Qué tan sintomáticos son los dichos de Landerretche del estado del Socialismo Democrático en esta primaria?

Yo creo que él habla con la libertad de un académico no dirigente de un partido. Esa libertad que tiene no es extendible al resto. Cuando uno se compromete con una primaria, se compromete a respetar el resultado. De la misma manera, les pediría a los sectores más de izquierda de la alianza que, ganando Carolina Tohá, como creo que va a pasar, no terminen apoyando o levantando una candidatura por la izquierda, porque eso lo único que va a hacer es beneficiar a la derecha.

Como el gobernador Mundaca...

Como el gobernador Mundaca. La posibilidad de que él sea candidato presidencial me parece que llega en el peor momento, es beneficiar a la derecha.

Está confiado en que Tohá va a ganar la primaria. ¿Considera que las candidaturas de Jara y Winter son algo testimonial?

Yo creo que el PC y el FA no tienen todavía un proyecto económico y de seguridad. Eso en segunda vuelta es muy problemático, con el contexto de voto obligatorio. Uno necesita una candidata y un programa moderno. La candidatura de Tohá es la candidatura competitiva. Cometeríamos un error si el resultado es distinto a eso.