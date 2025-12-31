SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Los roces los ha protagonizado el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser con Chile Vamos y el Frente Amplio.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La vocera de la oficina del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, entregó una breve vocería este miércoles.

    Además de mandar un mensaje por el cierre de año, la vocera se refirió a las tensiones que han estado surgiendo en medio de las definiciones por la conformación del equipo que acompañará a Kast en el gobierno.

    Por ejemplo, a raíz de la negociación que está llevando a cabo el Partido Nacional Libertario para su eventual incorporación a la futura administración, Chile Vamos plasmó su molestia.

    Diversos personeros de la coalición de centroderecha criticaron la postura que han transmitido de ese partido, debido a que, según explican, ellos ya comprometieron su participación.

    El presidente del PNL, Johannes Kaiser, no se quedó callado y señaló: “Chile Vamos en general, en la medida que tengan los cargos, no les interesa mayormente el tema ideológico. Han sido siempre muy flexibles en materia ideológica, pero el Partido Nacional Libertario es un partido que es nacido de una tensión ideológica dentro de lo que fue primero Chile Vamos y después republicanos”.

    Johannes Kaiser, diputado, excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Bajo ese marco, y tras ser consultada al respecto, Sedini señaló: “La decisión de cuál va a ser el gabinete es de exclusiva responsabilidad y determinación definición del presidente electo. Esto está muy bien encaminado, el presidente tiene distintas reuniones, va a tener claro y va a dar a conocer cuál va a ser su gabinete en el momento correspondiente y a través de los canales institucionales”.

    Requerida sobre si corresponde que se establezcan condiciones, dijo: “Más allá de las condiciones, lo que hemos visto aquí en la oficina del presidente electo han sido muy buenas conversaciones con la disposición de los distintos partidos de poder colaborar en el próximo gobierno con ideas, con programas, con personas y eso es muy bien bienvenido. La conversación dentro de esta oficina ha sido muy propositiva y agradecemos a todos los partidos que han tenido la disposición de poder entregar distintas ideas para poder mejorar al gobierno”.

    Luego fue inquirida por el cruce de Kaiser con el Frente Amplio, partido desde donde lo acusaron de ser “terraplanista y charlatán” por las “líneas rojas” que propone.

    Sobre ese tema, Sedini acotó: “Voy a insistir en que las declaraciones, las conversaciones que se han dado desde la oficina del presidente electo con los distintos colaboradores han sido positivas y en el mejor de los sentidos. Nosotros estamos enfocados en seguir armando el gobierno para el 2026 y estamos poniendo a los chilenos primero más allá de las peleas pequeñas entre una u otra persona”.

    “Nosotros estamos poniendo las prioridades de los chilenos en nuestra agenda y es así como nosotros vamos a avanzar (..) para nosotros las prioridades son otras, estamos enfocados en cómo vamos a dar solución a los chilenos, los problemas importantes, más allá de las discusiones chicas que puedan haber entre distintos personeros de los partidos políticos”, cerró.

    Más sobre:Mara SediniJosé Antonio KastJohannes KaiserChile Vamos

