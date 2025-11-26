Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

La jefa de campaña de la candidata Jeannette Jara y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast, ad portas del debate presidencial organizado por el Hogar de Cristo.

A su llegada al comando, Vodanovic entabló una breve conversación con la prensa. En primer lugar, fue consultada por la reunión que sostuvo Kast con el expresidente Eduardo Frei (DC), una de las figuras más emblemáticas de la Concertación. Ayer Vodanovic desdramatizó este encuentro y enfatizó en que la candidatura de Jara cuenta con el respaldo de la Democracia Cristiana.

Hoy, sin embargo, bromeó al respecto: “Cambien el tema, hay tantas cosas importantes. ¿Por qué no hablamos de las cosas importantes? Les agradezco harto el interés (pero) vengo ahora a trabajar, vengo de otras reuniones, tengo que informar acá a la gente del comando", sostuvo.

“Estamos preparando un debate que entendemos que es muy importante porque lo organiza el Hogar de Cristo, que es para el día de mañana, donde vamos a hablar de políticas sociales, que son precisamente aquellas que están en riesgo de disminuirse en un eventual gobierno de la derecha, porque ya hemos escuchado que hay 6 mil millones de dólares que como no hemos tenido debate, no sabemos de dónde se van a recortar. Así que en eso estamos trabajando", detalló.

Pese a que fue consultada por si, en vista del gesto de Frei, gestionarán algo similar con la expresidenta Michelle Bachelet (PS), no respondió debido a que estaba ingresando a la sede.