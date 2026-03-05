Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, advirtió al futuro presidente José Antonio Kast que no apoyar a la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet, tendría consecuencias en su relación con la oposición y la aprobación de leyes por parte del Congreso.

En el primer capítulo de la nueva temporada del pódcast “Cómo te lo explico”, realizado por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, Vodanovic abordó además la controversia por el proyecto de cable óptico chino, evaluó el gobierno de Gabriel Boric y adelantó cómo sería el trato con el nuevo Ejecutivo.

Kast y su relación con la futura oposición

Durante la conversación, Vodanovic abordó cómo se vislumbra que será la relación entre la futura oposición y el gobierno que asume el próximo 11 de marzo, encabezado por Kast.

“Creo que uno finalmente ve que lo que se dijo en un principio, de esta buena relación, o buscar una relación de entendimiento, vemos que, y he escuchado a la vocera (Mara Sedini) como en un tono siempre de mucha crítica (...) es la futura vocera, pero es vocera de la campaña, o vocera de la OPE, y la verdad es que uno la escucha y pareciera que estuviéramos en campaña todavía, con un ataque muy frontal”, apuntó la senadora respecto al tono de las nuevas autoridades.

En ese sentido, la senadora socialista, mostró sus aprehensiones al liderazgo que adopte Kast, luego de sus visitas a distintos líderes mundiales y ejemplificó con las reuniones sostenidas con el primer ministro de Turquía, Víktor Orban; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Argentina, Javier Milei y la próxima reunión con Donald Trump.

“Si va a copiar esos estilos de política, yo creo que eso le hace mucho daño a Chile y me preocupa”, añadió.

Consultada respecto a si habrá consecuencias si Kast no respalda a Bachelet en la ONU, Vodanovic afirmó que sí habrá “consecuencias políticas” en el entendimiento con la futura oposición.

“Yo creo que sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet. Obviamente, si es algo político... Me parece a mí que es evidente que va a haber consecuencias , pero que no son de un partido, que es de los sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la Nueva Mayoría o la Concertación. Por lo tanto, imagino que el gobierno entrante estará haciendo un análisis acertado" , advirtió.

Cable submarino

En línea con la polémica por el cable submarino que busca conectar Concón con Hong Kong, en China, Vodanovic calificó como “un incidente bien lamentable todo lo que hemos visto”, respecto a los cruces entre las administraciones entrante y saliente tras las versiones entregadas desde La Moneda.

“Este cable chino pareciera tener una justificación técnica bien importante, que yo he echado de menos en el debate, donde no se ha justificado y donde hemos visto al final una pelea, un desorden, poca claridad, argumentos contradictorios, y creo que ya finalmente lo que pudimos ver ayer en esta discusión entre el Presidente Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, creo que de verdad hay que llamar un poquito a poner las cosas en su lugar, a poner los intereses del país en primer lugar”, planteó respecto al último episodio del cruce entre el gobierno saliente y el entrante por la información al respecto.

“Yo creo que hay un error de parte del gobierno en orden a lo que estoy señalando, a decir, este cable o esta decisión la tomamos por esto, porque era necesario, porque estratégicamente no podemos tener solamente alianzas con un sector o con un país, haber justificado aquello, y haber sido mucho más claro en la información”, aseguró.

En tanto, cuestionó que desde el lado del presidente electo, haya un “tono confrontacional” con la administración actual. “Creo que un tema tan importante como esto no puede ser, o estar finalmente en un enfrentamiento entre quién está dejando la presidencia y quién la asume”, agregó.

Último cónclave político

La senadora Vodanovic también abordó cómo será el encuentro del próximo viernes en el último cónclave político que reunirá a los partidos que respaldan la gestión de Boric.

En línea con lo anterior, Vodanovic reconoció que “aún hay quienes se sienten bastante heridos” luego de las recriminaciones que tensaron las relaciones con el PS por haber apoyado la ley Nain-Retamal y que terminó por absolver a Claudio Crespo, el excarabinero que cegó al diputado electo Gustavo Gatica.

“Esto del día viernes es un acto final del gobierno con todos quienes participamos del gobierno. Nosotros fuimos un partido importante, por lo tanto, vamos a asistir, pero efectivamente, hay quienes todavía manifiestan que no se sienten conformes con lo ocurrido”

Respecto a las voces al interior de la colectividad que piden no asistir al evento, Vodanovic reconoció que “hay quienes me lo han manifestado, sí, claro”. Por lo pronto, adelantó que este jueves habrá una reunión de la mesa directiva del PS donde analizarán los objetivos de asistir a la cita convocada por el Ejecutivo.

“Me parece importante llevar una opinión colectiva, no la opinión mía, sino una opinión al menos socializada con la mesa del partido”, sostuvo Vodanovic.

En este sentido, la titular del PS afirmó que hace algunas semanas habló con el Presidente Gabriel Boric a raíz de la polémica surgida por los cuestionamientos a la tienda que lidera.