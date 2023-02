Vodanovic y diálogos por lista única: “El Presidente nos pidió un último esfuerzo y entendimos que no era el momento ayer de tomar definiciones”

Se esperaba que este miércoles fuese un día de definiciones al interior del Partido Socialista (PS). La determinación que el fin de semana adoptaron sus socios históricos del PPD de ir a las elecciones de consejeros constitucionales separados de Apruebo Dignidad dejó en una encrucijada al partido liderado por Paulina Vodanovic.

Es así como ayer se esperaba que los socialistas en su comisión política definieran con qué sector hacer alianza de cara a los comicios. Pero una reunión con el Presidente Gabriel Boric cambió todo el escenario.

El Mandatario citó a los timoneles del Socialismo Democrático a su casa, en el Barrio Yungay, a un almuerzo para pedirles “un último esfuerzo” para tratar de concretar una lista única para las elecciones. A la cita concurrieron, además de Vodanovic, Patricio Morales (PL), Natalia Piergentili (PPD) y Leonardo Cubillos (PR).

Finalmente en su comisión política, el Partido Socialista optó por hacer un llamado a la unidad, a pesar de que la mayoría de la instancia partidaria estaba por romper la alianza histórica con las otras tiendas del Socialismo Democrático para irse a un pacto electoral con Apruebo Dignidad.

Sobre todos estos temas la presidenta del PS dialogó con Radio Universo, donde entregó detalles de la reunión con Boric y llamó a dejar de lado “intereses personales y de partido”.

“He estado todos estos días intentando llegar a un acuerdo con las demás fuerzas progresistas, liderando las negociaciones con las demás fuerzas políticas”, comenzó diciendo Vodanovic. “La verdad es que no ha sido fácil, hemos llevado simulaciones donde podemos entrar todos en una lista, donde hay cupos para todos, donde le damos ciertos privilegios a los partidos más pequeños para que puedan tener mayor electividad. Es decir, el PS ha hecho esfuerzos por construir esta unidad. No solamente por señalar que es buena o proclamarla, sino que en gestos concretos”, agregó.

Sobre el diálogo que sostuvieron con el Mandatario, la timonel PS indicó que “ayer el Presidente de la República nos pidió un último esfuerzo y entendimos que no era el momento ayer de tomar definiciones, sino más bien de insistir en la unidad”.

“Uno esperaría actos de generosidad similares a los que tuvo la Presidenta Bachelet”, planteó también Vodanovic en diálogo con Radio Universo. “Ella ha puesto su capital político a disposición de esto, se lo ha jugado y creo que no es el momento de las luchas identitarias”.

“Criticamos mucho durante la Convención las diferencias de nichos, de identidades, de que cada uno quisiera poner sus puntos y que no hubiera una visión más general de la problemática. Hoy también creo que es el momento político de mirar desde más arriba y darnos cuenta de que estamos en desventaja frente a la derecha y particularmente a una derecha ultraconservadora y a un populismo que en esta elección corremos un grave peligro de que estén sobrerrepresentados, porque en estos momentos como lo fue antes la Lista del Pueblo, ahora el péndulo va hacia el otro lado”, agregó.

En esa línea la exsubsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Bachelet indicó que “nosotros como Socialismo Democrático nos incorporamos a un gobierno, nos adherimos a un programa que ya estaba y no hemos tenido la oportunidad de conversar y dialogar acerca de las prioridades. Y eso es lo que queremos y nos ha ofrecido el Presidente. Por eso, espero que los demás partidos escuchen ese llamado y estén decididos a dejar un poco de lado los intereses personales, particulares de cada partido, entendiendo que son legítimos, respetando la voluntad de otros partidos, porque ellos ya han tomado una decisión. Pero creo que hoy tenemos este nuevo antecedente que nos ha planteado el Presidente que hace que valga la pena esperar”.

En ese sentido Vodanovic aseguró que mantendrá los diálogos con las fuerzas progresistas: “Hoy voy a tratar de tener reuniones con ellos y ver cuál es la respuesta del tema. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, pero entendemos y reitero, respetamos las decisiones de los demás partidos, solamente que nos anima de verdad este espíritu unitario de abordar esto como una lucha del progresismo en conjunto”.

Mientras que sobre la comisión política, tensionada a raíz de las diferencias que ella tuvo con el secretario general PS, Camilo Escalona, Vodanovic dijo que “ayer quedó demostrado que el PS está pensando en Chile, está pensando en como enfrentamos una batalla ideológica, con unidad y también como los agoreros, todos aquellos que esperaban, porque seamos sinceros, ayer lo que se esperaba era un quiebre en el partido, se esperaba que hubiera algún tipo de declaración o que termináramos a penales, porque efectivamente los resultados eran bastante ajustados, pero nosotros y yo como presidenta del partido, privilegio la unidad, la unidad de mi partido y la unidad del progresismo”.

Por otra parte, desde el mundo socialista han reforzado el llamado a sus socios del PPD para revertir su decisión. Así lo planteó el diputado PS, Daniel Manouchehri: “El PPD debe rectificar su posición. Chile requiere más unidad y no menos. El PS ya decidió ir por lista unitaria y no se parara de la mesa siguiendo a quienes rompan la unidad. No es tiempo de fraccionamiento. Solo con unidad el futuro es posible”.