“Voy a tener que hacer mucho esfuerzo para convocarlos”: Jara ante candidatura que baraja la DC en su desmedro por si gana las primarias

En medio de su gira por Valparaíso, en el cierre de su campaña presidencial, la candidata del PC y AH, Jeannette Jara, abordó la idea de que la DC presente una nueva carta para las elecciones de noviembre por si ella resulta victoriosa en las primarias oficialistas.

Y es que algunas voces de la Falange consideran que la exministra del Trabajo no sería capaz de convocar al centro.

Consultada al respecto, Jara sostuvo que esto lo toma “con un profundo sentido de desafío”.

“Creo que si gano la primaria voy a tener que hacer mucho esfuerzo para convocar a la Democracia Cristiana, y ojalá pudiera llegar a este programa que va a ser unitario y de toda la centroizquierda chilena” , aseguró.

“Así que lo tomo como una tarea a la cual me voy a abocar prioritariamente y que, por cierto, tengo que hacer con mucho esfuerzo junto a nuestros equipos, porque queremos construir un programa que no solamente nos representa a nosotros. Yo me estoy postulando para ser presidenta de Chile y representar en esto una coalición unitaria de la centroizquierda chilena”, concluyó la exsecretaria de Estado.