Winter condena dichos de Matthei sobre golpe de Estado: “Demuestra una profunda falta de humanidad”

“Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”. De esta manera, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, marcó su postura sobre el golpe de Estado en Chile.

En conversación con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia justificó sus dichos señalando que “no había otra”.

“Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”, agregó.

Sus palabras fueron inmediatamente criticadas por las filas oficialistas. Una de esas voces, es el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

A través de X, el diputado manifestó: “Una vez más, la derecha muestra su dificultad para partir por casa cuando se trata de condenar violaciones a los derechos humanos. Son rápidos para juzgar lo que ocurre en Venezuela o en Cuba, pero cuando hablamos de la dictadura en Chile, empiezan los matices, las justificaciones, los ‘era inevitable’”.

“Decir que matar chilenos fue ‘necesario’ o que ‘era inevitable que hubiesen muertos’ es cruzar una línea peligrosa”, zanjó.

“No se trata de un análisis histórico: se trata de justificar asesinatos en función de la conveniencia política. Eso es exactamente lo contrario de lo que debería defender una democracia. Los derechos humanos no son selectivos, no se aplican según la bandera del victimario. O se condenan siempre, o no se condenan nunca. Y mientras algunos sigan relativizando el golpe y sus crímenes, lo que demuestran no es convicción democrática, sino una profunda falta de humanidad”, concluyó el abanderado presidencial.