“Ya fue reprendida”: La Moneda intenta cerrar polémica de embajadora Pakarati pese a críticas oficialistas

Este lunes en el gobierno del Presidente Gabriel Boric intentaron pasar la página ante la polémica que desató la semana pasada una publicación donde la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, aludió a la libre determinación de Rapa Nui.

La diplomática fue llamada desde la Cancillería, donde se le reprendió, lo que derivó en que ella asumiera el error y bajara su publicación.

De ello dio cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores al ser consultados por el tema: “La embajadora fue reprendida, ella reconoció el error y se excusó, retirando las imágenes de sus redes sociales”.

“La acción fue una falta, evidentemente, incluso ella lo reconoce. Dicho eso, cualquier medida adicional se debe evaluar en su propio mérito, y para eso la Cancillería cuenta con mecanismos de control y disciplinarios bien establecidos”, agregaron desde el ministerio que lidera Alberto van Klaveren.

Se trata de la misma bajada comunicacional con la que, este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intentó dar por superada la polémica. “La embajadora ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error, retirando las imágenes que había publicado en redes sociales. Es evidente que aquí hubo una falta por la que Cancillería reprendió su conducta y ella ha reconocido su error”, dijo el jefe del gabinete.

“Se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Cancillería tiene protocolos internos cuando ocurren este tipo de situaciones con los embajadores para establecer los pilares sobre los cuales se debe conducir la política exterior chilena. Sobre esa base, Cancillería ya la ha reprendido ”, añadió en la habitual alocución que se hace en La Moneda, que él lideró ante las vacaciones de la titular de la Segegob, Camila Vallejo.

Pese al intento del Ejecutivo por superar la polémica, la presión política sobre la embajadora continúa y se ha intensificado en sectores del oficialismo, donde incluso se ha llegado a solicitar la remoción del cargo a la otrora encargada de protocolo del Ejecutivo a inicios de la administración.

Consultado al respecto, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que la responsabilidad sobre su continuidad o no “es una decisión que le compete a la Cancillería”.

Sin embargo, cuestionó que “es evidente que algunos personeros de este gobierno no aprendieron nunca”.

En una posición similar se manifestó la senadora Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista.

En radio Universo, la parlamentaria planteó que “si ella quiere ser activista de la Rapa Nui, pues es una opción, pero es embajadora del país. No es compatible ser embajadora de un país y tener una posición tan distante de la política exterior del propio país”.

“Como es funcionaria de carrera, bueno, tendrán que tomar las medidas que correspondan desde la Cancillería”, agregó Vodanovic.

“Plantear una opinión política tan disruptiva, como la autodeterminación de un territorio que es nacional, me parece absolutamente inadmisible e irresponsable”, dijo el diputado Raúl Soto este domingo en Estado Nacional.

El escenario que enfrenta Pakarati se agudizó luego de que se reflotara una antigua entrevista -de septiembre- que dio a un medio neozelandés, donde indicó que “necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno”. Al ser consultado por esos antecedentes, el ministro Elizalde insistió este lunes en que ella ya fue reprendida por la Cancillería.

Tras las fiestas de fin de año la polémica promete seguir, pues la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados apostó por convocar al ministro Van Klaveren para abordar el tema. La asistencia del canciller a dicha instancia fue confirmada -en caso de que se concrete la invitación- por Elizalde en el punto de prensa.