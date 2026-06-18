Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”

Durante la mañana de este jueves, la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, señalando que “para mí es una pérdida de tiempo”.

La diputada que ya había señalado que espera que el senado rechace esta acusación sostuvo que “siento que nosotros como diputados vamos a perder dos o quizás más de dos semanas en ver una acusación constitucional contra el exministro. Siento que para eso yo no fui electa”.

"Yo fui electa para poder trabajar por la ciudadanía, para buscar propuestas de leyes, vengan de donde vengan, que vayan con el fin de ayudar a cada uno de los chilenos. Una acusación constitucional para mí es una pérdida de tiempo. Ya se ha visto en otras ocasiones, con la señora Toha también, no pasó absolutamente nada", añadió.

En conversación con Radio Universidad de Chile, es que la diputada del PDG además señaló que “una acusación constitucional es una herramienta muy, pero muy importante. Y yo siento que no se le está dando la importancia que tiene esta herramienta”.

Asimismo, sostuvo que “acá se debe analizar qué es lo que se quiere hacer”, apuntando que “¿Se quiere hacer un juicio político del ex ministro Grau, o se quiere hacer un juicio jurídico? Porque en ambos sentidos, eso se contrapone. Políticamente, por supuesto, el señor Grau debería seguir con una acusación constitucional. Pero jurídicamente, no está el sustento jurídico al parecer como se esperaba".

En la ocasión, además se refirió a la postura del PDG, apuntando que que la bancada analizará todos los antecedentes antes de adoptar una postura común.

“Lo más probable es que el lunes, nosotros ya tendremos la decisión, si aprobamos, si rechazamos, o nos abstenemos de la acusación para el señor Grau", expresó.