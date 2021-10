10 grandes ofertas de esta semana: audífonos, tablets y tornamesas

Audífonos gamer HyperX Cloud Stinger Core - 40%

Pocas veces nos encontramos con audífonos gamer de tan buen nivel a un precio bajo. Estos HyperX, si bien no son de gama alta, sí proveen de todo lo que necesita un jugador para mejorar su experiencia frente a la consola o el computador, además de ser muy ligeros: no pesan más de 240 gramos. En Amazon tiene 4,5 estrellas y su único pero es lo corto de su cable, que no supera los 1,5 metros. Precio normal: $54.990.

Tablet Huawei MatePad T8 32 GB - 28%

Esta es una tablet que no está enfocada en la productividad —diseñadores gráficos abstenerse— pero sí en el ocio o como práctica solución comunicacional para las videollamadas. Si bien Huawei no permite bajar apps a través de Google Play, hay otras alternativas —como Aurora Store o AppSeeker— desde las que se pueden descargar. Ligera —310 gramos— y duradera —su batería aguanta hasta 12 horas de uso—, es ideal como dispositivo familiar. Precio normal: $124.990.

Tornamesa Sony PS-LX310BT - 23%

Un interesante tocadiscos para los que se inician en la moda/obsesión de los vinilos es este modelo Sony, de elegante diseño, con preamplificador integrado y conexión Bluetooth, lo que permite escuchar los LPs en audífonos inalámbricos o parlantes ídem. También tiene salidas fono y RCA y una confiable transmisión a correa. ¿No te convence? Acá hay otras sugerencias de expertos. Precio anterior: $209.990.

Computador Lenovo IdeaCentre AIO 3 24″ / AMD Ryzen 5 / 4 GB RAM / 1 TB HDD - 10%

El computador familiar dejó de ser esa armatoste que era hace veinte años, un menjunje de cables y accesorios esperando a fallar, con una torre inmensa y poco práctica, además de un monitor profundo que pesaba diez kilos y ocupaba toda la mesa. Eso por fin se acabó con los todo-en-uno, PCs que solo consisten en una pantalla plana, un teclado y un mouse. Perfecto para ser instalados en cualquier lugar, este modelo Lenovo tiene todo lo necesario para hacer las tareas, realizar clases o trabajo online y, por qué no, verse alguna película o serie. ¿Videojuegos? Ojalá livianitos. Precio normal: $549.990.

Convector Ursus Trotter Hmc-2000 - 40%

El frío se está acabando pero solo se irá para luego volver. Este invierno fue cálido, pero las noches y mañanas no dejaban de ser heladas, y así se augura que será el del 2022. Mejor prevenir que curar, dicen, y no es mala idea aprovechar esta oferta primaveral para hacerse de un convector que promete calentar una habitación sin ruido, sin contaminar y con bastante eficiencia. Precio normal: $54.990.

Secadora eléctrica Mademsa Solare 7 kg - 16%

Secar tiene su ciencia. No se trata solamente de colgar la ropa después de lavarla ni mucho menos tirarla toda a la secadora. Esta última máquina, muy útil en invierno o en familias numerosas, tiene sus trucos y aprehensiones, pero si se la conoce bien puede resultar muy provechosa. El modelo de Mademsa que hoy está en oferta tiene tres niveles de temperatura, cuatro programas distintos, modo antiarrugas y una muy buena evaluación de sus clientes en Falabella. Precio normal: $209.990.

Tablet Samsung Galaxy Tab A 8′' 32 GB - 33%

Otra tablet económica y familiar. Esta vez una Samsung Galaxy Tab A de 8 pulgadas, que aprovecha su pantalla casi al máximo —el botón está al costado—, y con un peso de apenas 350 g. Su batería de 5100 mAh puede durar varias jornadas y cuenta con un programa de control parental para regular el contenido y tiempo de uso que le dan los niños. Precio normal: $149.990.

Licuadora Sindelen L-25000NG 1000 W 2,2 litros - 20%

Hay al menos siete cosas en las que fijarse antes de comprar una licuadora. Una de ellas es la potencia, y este modelo Sindelen, con sus 1000 watts y 25 mil revoluciones por minuto, cumple para varios propósitos, como picar hielo. Su capacidad también le juega a favor —soporta hasta 2,2 litros— pero el material de su jarra no es el ideal. Es de tritán, un plástico muy resistente y libre de BPA, que sin ser malo no se compara con el vidrio templado. Un punto en contra para un excelente motor. Precio normal: $49.990.

Cuchillo medio golpe Arcos 20 cm - 20%

Un cuchillo de medio golpe no puede faltar en ninguna cocina. Es la herramienta base para cualquier preparación: con él picaras verduras, trocearás carnes y cortarás casi cualquier cosa que pase por tu tabla. La marca española Arcos tiene buena fama con sus metales, capaces de durar mucho tiempo si se les cuida como lo merecen. Precio normal: $17.990.

Audífonos inalámbricos Skullcandy Crusher - 27%

Skullcandy es una marca muy popular en Estados Unidos y que de a poco va entrando al mercado nacional. Sus audífonos, gruesos y llamativos, también ofrecen un gran sonido para las nuevas tendencias musicales, más enfocadas en los bajos y los graves. Son inalámbricos —con gran conectividad Bluetooth— pero también incluyen un cable 3.5mm para conexión análoga, batería de hasta 40 horas y micrófono para responder llamadas. Precio normal: $109.990.

