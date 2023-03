10 grandes ofertas de esta semana: iPhone SE, notebooks gamers y freidoras de aire con hasta un 56% de descuento

Notebook Asus X415FA / Intel Core i3 / 4GB RAM / 256GB SSD / 14″ - 56%

Se cierran las vacaciones y se abren los computadores. El regreso a las clases y el trabajo implica, casi siempre, usar un computador. Mejor si es portátil, para llevarlo a cualquier lado, y mucho mejor aún si es tan barato como este Asus, con un confiable procesador Intel Core i3, 4GB de RAM y un disco duro sólido. A menos de $250 mil por estos días en Abcdin. Precio anterior: $569.990.

Audífonos gamer Cougar Phontum Essential - 38%

Los audífonos Cougar tienen una gran aceptación en la comunidad gamer. Cómodos, resistentes y estilosos, poseen además un precio accesible que los vuelve muy populares. Este modelo Phontum Essential tiene un micrófono con cancelación de ruido, almohadilla de espuma extra grande, diadema de acero y control de volumen y micrófono en el cable. Todo con un gran descuento en París. Precio anterior: $38.900.

Videojuego Spider-Man: Miles Morales (PS4) - 24%

Uno de los mejores videojuegos de superhéroes del último tiempo, según nuestro especialista Alejandro Alaluf, esta secuela de Spider-Man —exclusiva para las consolas PlayStation— entrega acción, humor, desafíos y un divertido mundo abierto para jugar como uno lo desee. Esta versión para PS4 está casi un cuarto más barata de lo normal. Precio anterior: $43.900.

Batidora de pedestal FDV Venus - 34%

Las batidoras de pedestal —o amasadoras, como les dicen en otros países— son una pieza fundamental, quizá la piedra angular, en la cocina de quienes aman la pastelería o la panadería. Sin ella, su vida sería mucho más tediosa y agotadora, y con ella las recetas se disparan en sus posibilidades. Aunque suelen ser caras, este muy buen evaluado modelo FDV se encuentra más barato que nunca. Ideal para principiantes. Precio normal: $59.990.

Notebook Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 / Intel Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / 15,6″ - 23%

Otro notebook, esta vez enfocado en el gaming. ¿En el qué? En los videojuegos, ya. Por eso se llama así: Lenovo Ideapad Gaming, un modelo de entrada para quienes estén empezando a explorar el juego en sus computadores. Sus 8GB de RAM, su disco sólido y su tarjeta GeForce GTX 1650 Ti son más que suficientes para correr los más populares títulos en línea, aunque con este preci, mejor no exigirle demasiado. Precio normal: $649.990.

Freidora de aire Easyways Air Fryer Plus 11,6 litros - 28%

El problema con las freidoras de aire, muchas veces, es que están pensadas para pocas personas: más de tres porciones no caben, y las máquinas que sí tienen más capacidad ocupan todo el espacio de las cada vez más pequeñas cocinas. Pero este modelo de Easyways, que está con un interesante descuento, entrega una solución: además de tener cuatro funciones —fritura en aire, horno, asador y deshidratador—, su diseño permite recibir hasta 11 litros, donde entran un pollo entero o hasta dos bandejas con papas fritas. ¡Familia, a comer! Precio normal: $139.990.

Audífonos inalámbricos Huawei FreeBuds Pro 2 - 25%

Hace unos meses probamos estos audífonos inalámbricos de Huawei y quedamos gratamente sorprendidos. Normalmente, la descripciones de los auriculares prometen más de lo que en realidad ofrecen, pero en este caso no fue así: son sencillos de usar, súper cómodos y con un sonido de altísimo nivel. Nos atrevemos a decir que por ese precio —y más aún con este descuento— no se puede encontrar nada mejor en el mercado. Precio anterior: $199.990.

Smart TV Hisense 50U60G ULED 50″ 4K - 44%

El 2021 analizamos una smart TV de la marca Hisense, que por entonces recién llegaba a Chile. Se trataba de un modelo ULED parecido a este, con prestaciones de gama alta, calidad 4K y un gran sonido. No nos decepcionó en cuanto a sus características y la experiencia de visionado, menos aún con su precio, harto más bajo que el de la competencia. Lo mismo se repite aquí, con un gran televisor al precio de uno de gama baja. Precio normal: $429.990.

Dispositivo de streaming Roku Express - 33%

Hablando de televisores: ¿el tuyo es antiguo pero no quieres o no puedes cambiarlo? ¿Echas de menos poder ver streaming o conectarlo a internet? Si no estás dispuesto a dejar tu pantalla regalona, entonces lo más conveniente es añadirle un dispositivo como el Roku Express, que transforma a tu vieja TV en una smart de forma fácil y económica. Solo necesitas una entrada HDMI, una red wifi y menos de $30 mil pesos. Precio normal: $39.990.

Apple iPhone SE 256GB 5G (3ª generación) - 27%

Entre los fieles usuarios de iPhone hay muchos que no están dispuestos a endeudarse por mantenerse al día con los últimos modelos, menos aún si son cada vez más grandes y aparatosos. ¿Dónde quedó lo sobrio y lo compacto que distinguió a la marca por tanto tiempo? Bueno, eso quedó en los modelos SE, elegantes y discretos, con todo lo bueno de los celulares Apple pero aún capaces de caber en un bolsillo. Y en este caso, de no dejarlo tan vacío: nunca estuvo tan barato como hoy. Precio anterior: $549.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de marzo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.