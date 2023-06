10 grandes ofertas de esta semana: PlayStation 5, freidoras de aire y refrigeradores con hasta 35% de descuento

Freidora de aire FDV Airflow 3,5 litros - 34%

Entre las mejores freidoras de aire del mercado —según las evaluaciones de quienes las usan— se encuentra este modelo de FDV. Su diseño elegante y algo futurista llama la atención, pero su funcionamiento no se queda atrás: su panel cuenta con ocho programas predefinidos —papas fritas, camarones, carne, tocino, filete, pescado, pollo y queso al horno (sí, queso al horno)—, que entregan de inmediato la temperatura y el tiempo que estos alimentos necesitan para quedar listos. Precio normal: $79.990.

Control Nintendo Switch Joy-Con - 19%

Quienes tengan en casa tanto una Nintendo Switch como un buen puñado de niños y niñas —quienes a su vez suelen invitar amigos a disfrutar de esta gran consola—, se enfrentarán al común problema —que muchas veces termina en escándalo— de la limitación de controles. Para evitarlo hay dos opciones: o reducir la cantidad de niños en el hogar o aumentar la de controles. Si optas por la segunda, aquí hay una buena oferta: un set de Joy-Con con casi 20% de descuento. Precio normal: $85.990.

Parlante inalámbrico Bose Soundlink Flex - 25%

Pocas marcas de audio cuentan con el prestigio de Bose: respetada y reconocida, su solo nombre es garantía de calidad y durabilidad. Por eso sus precios suelen estar altos y sin grandes rebajas. Pero aquí encontramos una excepción: su parlante inalámbrico Soundlink Flex, con un gran sonido para su tamaño, una batería que rinde 12 horas continuas y resiste el agua y el polvo, está con 25% de descuento. Precio normal: $159.990.

Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 7 - 27%

La oferta de pulseras inteligentes se está volviendo infinita: un montón de marcas —conocidas y sospechosas— tienen sus propios modelos, algunos incluso los venden en las farmacias. Pero si el objetivo es irse a la segura, recomendamos la última versión —la 7— de la Xiaomi Mi Band, una pulsera cómoda, sencilla y muy funcional. Su batería puede durar hasta dos semanas, se enlaza fácilmente a cualquier teléfono y cuenta con multitud de programas y funciones. Precio normal: $47.990.

Audífonos gamer JBL Quantum 350 - 32%

Una interesante y muy conveniente línea de audífonos gamer es la Quantum, de JBL. Hay para casi todos los bolisllos, pero su modelo 350, inalámbrico y con prestaciones más premium, se encuentra a un precio de gama media. Cómodos, con gran micrófono y buena conectividad, son muy útiles también para el teletrabajo. Precio normal: $79.990.

Refrigerador Hisense RD-37WCD 287 litros - 25%

Si bien este modelo no está en nuestro ranking de los mejores del mercado, su ausencia se explica por su novedad: como llegó hace poco a Chile, todavía no hay suficiente masa crítica. Pero parece valer la pena: tiene no frost completo, su nota de eficiencia energética es A+, cuenta con gran capacidad —287 litros— pero un tamaño que puede caber en muchos lugares. Precio normal: $399.990.

Notebook Lenovo Ideapad S145 / AMD Ryzen 3 / 8GB RAM / 256GB SSD / 14″ - 28%

Con un Lenovo IdeaPad uno jamás se irá con un mal producto entre las manos. Pero aquí tenemos una verdadera ganga: con un decente procesador AMD Ryzen 3, Windows 10, 8GB de RAM y un disco sólido con 256GB de almacenamiento, se trata de un notebook ultra funcional, capaz de cumplir con excelencia las tareas indispensables y también algunas más exigentes, como correr algunos videojuegos. Precio normal: $349.990.

Minipimer inalámbrica FDV Wireless - 33%

Si cocinas a diario en casa, una minipimer puede resultarte todavía más útil que una licuadora. Capaz de procesar alimentos, hacer cremas y salsas, batir y hacer puré, también ayuda a ensuciar menos y trabajar directamente en ollas y recipientes. ¿No tienes muchos enchufes? Entonces este modelo FDV es el que andas buscando: es inalámbrica y nunca estuvo tan barata Precio normal: $54.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip Essential - 24%

La línea de parlantes Flip de JBL es una de las más populares y aplaudidas del mercado. Portátiles pero imponentes, son fáciles de transportar pero a la vez marcan presencia con su look industrial y firme. ¿El sonido? Muy potente y definido a la vez. Entre las gracias de esta versión Essential está su resitencia —tiene sello IPX7, por lo que aguanta una caída al agua, al suelo o que le entre polvo—, la duración de su batería —10 horas— y su buena conectividad. Precio normal: $84.990.

Consola PlayStation 5 (All-Digital 825GB) - 17%

Como hemos venido diciendo, la PlayStation 5 no detiene su desescalada de precios. Ahora es el turno de su versión digital, sin lector de discos, que bajó por fin la barrera de los 500 mil pesos. ¿Qué la diferencia de la otra? Básicamente, que debes contar sí o sí con buena conexión a internet, ya que solo se pueden jugar juegos descargados o a través de PlayStation Plus, el atractivo sistema de suscripción de Sony. Precio normal: $599.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de junio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.