10 grandes ofertas de esta semana: smartphones, lavadoras y juegos de mesa

Smartphone LG K22 32 GB - 46%

Muchas páginas y pixeles se le dedican a los novedosos y ostentosos celulares, con baterías infinitas, cámaras de cine incorporadas, unas pantallas que se doblan, pliegan y sumergen, y precios inalcanzables. Pero poco espacio hay sobre aquellos smartphones modestos, útiles y funcionales, que están al alcance de la mayoría de los bolsillos. Es decir, los teléfonos que la mayoría tiene. Como este K22 de LG, que no destaca en nada pero puede hacer de todo, hoy a un valor casi universal. Precio normal: $129.990.

Lavadora-secadora Midea MLSF-1108BN05N - 33%

¿Conviene tener una lavadora-secadora? No siempre es la mejor opción —si tienes espacio y dinero, lo mejor es adquirir una máquina para cada función— pero si no te sobran los metros y tampoco tienes patio ni balcón donde secar, este aparato puede mejorarte bastante la vida. No es la panacea, porque la ropa no queda seca-seca, pero tampoco tendrás que esperar tres días para que tus jeans dejen de estar mojados. Precio normal: $449.990.

Smartphone Xiaomi Redmi 9A 32GB - 33%

El Redmi de Xiaomi se está convirtiendo en el modelo ideal para quienes busquen un teléfono moderno y confiable sin tener que endeudarse por muchos años. Es confiable, es rápido, es liviano y tiene una muy buena batería. No te dará las mejores fotos del barrio, pero te entregará mucho más de lo que estarás pagando por él con esta oferta. Precio normal: $149.990.

Audífonos gamer Logitech A10 - 30%

Si hay una marca líder en el mercado gamer, esa es Logitech. Los mejores mouse y los mejores teclados son diseñados por ellos, y en los audífonos tampoco se quedan atrás. Su cintillo de acero garantiza durabilidad, las almohadillas recubiertas de tela dan comodidad y su cable reforzado de dos metros entrega flexibilidad y movilidad. Precio normal: $59.990.

Smart TV LED Philips 43PFD6825 Full HD 43′' - 26%

43 pulgadas tiene esta pantalla inteligente Philips, full HD, con bordes muy delgados para un casi total aprovechamiento de la superficie. Dice tener una latencia mínima vía HDMI, de solo 20 ms, lo que la hace ideal para jugar en línea. Su sistema operativo propio, Saphi, no tiene asistente Google pero es bastante rápido e intuitivo. Precio normal: $339.990.

Smartband Huawei 4 - 39%

¿Para qué tener un smartwatch si puedes tener una smartband? Las diferencias, que existen, no son tan notorias: ambos dan la hora, registran actividad cardíaca, miden rendimiento deportivo y te dan información como el clima o los pasos diarios. Este modelo de Huawei también entrega notificaciones de tu celular. ¿Qué cosa no hace? Conectarse a internet. Pero, ¿cuál es la necesidad? Precio normal: $32.990.

Olla con tapa Tefal antiadherente - 40%

Como sabe cualquiera, sin olla no hay cocina. Y tener una antiadherente da inmediatamente muchas ventajas por sobre una de acero o aluminio. Si bien no es tan resistente ni duradera y mucho más delicada, sí se pueden hacer en ella preparaciones como tortillas, omelettes o panqueques, cosas que normalmente se hacen en sartenes, pero que con este material, en el que Tefal es una marca experta, no hay problemas. Precio normal: $49.990.

Calientacamas digital Kioto KTC-1006 2 plazas - 33%

Dormir con calientacamas suena a algo ideal durante estas semanas tan heladas. Aunque, como nos dijeron varios expertos en este artículo, conviene tener algunas precauciones para que ese tibio sueño no se convierta en una infernal pesadilla. Siguiendo esos consejos, este modelo Kioto, que tiene varias modalidades y potencias, además de autonomía entre las plazas, te protegerá del implacable frío nocturno. Precio normal: $29.990.

Juego de mesa Timeline Chile - 30%

El invierno es sinónimo de quedarse en casa, lo que también significa buscar nuevas formas de pasar el tiempo, ojalá no tan pegados a las pantallas. Los juegos de mesa, lo hemos dicho varias veces, son una gran e inagotable alternativa. Para los nerds de la historia, los enemigos de las fake news y fanáticos de los datos duros, Timeline es el juego ideal: memoria, diversión y rigurosidad garantizada. Precio normal: $9.990.

Calefactor infrarrojo Heimat HC-90 1500 W - 35%

¿Cómo calentarse mejor este invierno? El gas es accesible, pero en realidad no tan barato y muy contaminante. La parafina también tiene los mismos problemas. La electricidad, en cambio, gana camino con su cada vez mayor potencia y eficiencia. Este calefactor Heimat es muy interesante para espacios medianos, silencioso y controlable a través del celular. Precio normal: $169.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 8 de julio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.