10 ofertas para regalar en el Día del Niño

Este domingo 16 de agosto es el Día del Niño, y si aún no tienes regalo para el pequeño ser humano de tu familia, acá revisamos las principales ofertas en juguetes y artículos infantiles de los portales de compra chilenos y elegimos diez grandes descuentos. Vehículos, instrumentos musicales, ropa, videojuegos: de todo y para todos.

Scooter Scoop 3 ruedas (40%)

Se acerca la primavera, comienza el desconfinamiento en algunas comunas, y tímidamente los niños y niñas salen a estirar sus inquietas piernas. Aunque hay que cuidarse de las aglomeraciones, un scooter es un vehículo seguro para salir: solo lo ocupa una persona y con su velocidad es fácil de mantener la distancia social. Además es muy apto para veredas y calles, los lugares por los que ahora es conveniente pasear. Este scooter pequeño —para niños menores de 6— tiene un 40% de descuento.

Bandeja de 5 instrumentos musicales Royal Sound (50%)

El encierro ha forzado a muchas niñas y niños a explorar distintos talentos y habilidades, como la música. Esta caja, en ese sentido, es perfecta: contiene instrumentos de rítmicos —un sonajero y dos castañuelas—, dos de viento —una flauta de madera y una armónica de metal y plástico— y uno melódico, como el metalófono. Todo viene en una caja de madera y tiene un 50% de descuento.

Coche de paseo Little Diva (50%)

De un 85% de metal, este coche es una réplica casi exacta de uno real. Es plegable, tiene doble rueda y su tela es lavable. Hasta incluye un canasto bajo el asiento para llevar otras cosas. Su rebaja es de un 50%.

Dino The Grossery Gang (66%)

A ver si entendimos bien: ¿es un dinosaurio con casco que dispara misiles y que tiene un carro de supermercado en la espalda, en el que guarda alimentos podridos que puede masticar y defecar? Tal cual. Además ruge si le aprietas un botón. Esta locura tiene un 66% de desucento.

El dedo mágico, de Roald Dahl (41%)

Roald Dahl, quizá el autor de literatura infantil más célebre del siglo XX, no pierde su vigencia. Sus obras más conocidas —Charlie y la fábrica de chocolates o El Superzorro— se reeditan y adaptan al cine, pero sus cuentos menos famosos no tienen desperdicio, como esta genial historia en contra de la cacería. Con un 41% de rebaja en Ripley.

Mini tacataca Kids N’ Play (50%)

Ya que no se puede jugar fútbol —al menos no con todos los amigos—, no es malo el tacataca. Esta versión mini, que se puede poner sobre cualquier mesa o superficie, está diseñada para jugar entre dos personas. Está con un 50% de descuento.

Set 60 animales plástico (50%)

Los animales no pasan de moda. Y este set de 60 ejemplares de plástico abarca cuatro tipos de fauna: los inagotables dinosaurios, los salvajes ejemplares de la selva africana, los grandes seres del océano y los domésticos animales de la granja. Para que el reino vegetal no se sienta excluido, la caja viene con uno que otro arbusto. La oferta es de un 50% de descuento.

Set de 3 piezas floreado Carter’s (60%)

Al principio de la cuarentena, la ropa no parecía ser un problema. Nos ponemos todos los días lo mismo, no hace falta combinar nada, qué importa cómo nos vemos. Pero los niños crecen, y en estos meses de mucho dormir y comer, ese estiramiento se ha hecho notar. Este set de 3 piezas, para niños y niñas entre 2 y 24 meses (ver tallas en el link de compra) servirá para reemplazar esas prendas que quedaron chicas, y también para salir del confinamiento con algo de estilo.

Bandeja ensartado geométrico Guide Craft (50%)

Este juego incluye 12 formas geométricas distintas y una bandeja para guardarlas. Aunque simple, es una gran herramienta para que los niños y niñas pequeños comiencen a reforzar la distinción de colores, las relaciones de forma y tamaño, y mejorar la coordinación mano ojo. Incluye una guía con actividades sugeridas. Tiene un 50% de descuento.

God of War (76%)

Está bien: no es un videojuego para niños. En realidad es para mayores de 17, pero siempre hay un regalón que no se digna a aceptar su adultez, o padres que se niegan a reconocer que su hijo ya no es un infante sino que un vago de 18 años, barbón y demasiado alto, al que le haría bien que lo dejen de consentir y proteger un poco. Bueno, este excelente juego de guerra, que tiene un 76% de descuento, es para ellos.

*Los precios de todos los productos de este artículo están actualizados al 10 de agosto de 2020