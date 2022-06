9 grandes regalos tecnológicos para papá

Cuando las publicidades, hace no tanto tiempo, hablaban de la juguetería del papá, se referían a herramientas, taladros y cortadoras de pasto, los implementos que todo pater familias hecho y derecho, fuerte y hábil, debía poseer y manejar para mantener su hogar libre de problemas. Ciertas tiendas siguen apelando a ese público y ese concepto, pero no nos engañemos: la juguetería de un padre actual no se diferencia mucho de las de sus hijos adolescentes: ahí abundan tablets, audífonos inalámbricos, videojuegos, consolas o cualquier aparato digital que lo desligue por unas horas de sus responsabilidades, lo aísle del mundo y lo acurruque en la placentera dimensión virtual.

Basándonos en los productos que hemos probado, en lo que los expertos nos han recomendado y en la valoración que tienen por parte de sus usuario, hicimos una lista de nueve regalos tecnológicos que podrían hacer feliz a cualquier papá digitalizado. Algunos son caros, otros más caros aún, pero muchos también tienen precios razonables. ¡Feliz día del e-father!

Consola de realidad virtual Oculus Quest 2 128GB

Lo que dicen que viene, la próxima fase del internet, la evolución inevitable de la socialización online, es la realidad virtual. ¿No dijeron lo mismo con Second Life hace más de una década? Sí, pero ahora se supone que la cosa va en serio. Sino, no estaría el mismísimo Mark Zuckerberg, fundador y dueño de Facebook, detrás de su revitalización. Como sea, si esta nueva revolución llega, que nos pille con los lentes adecuados para mirarla. Y si tu padre es de los que acampaban afuera de la tienda Apple antes del lanzamiento de un nuevo iPhone, seguro que los Oculus Quest 2 —básicamente una consola con forma de gafas, que se conecta a internet y donde se pueden instalar y reproducir videojuegos y apps— los recibirá con alegría completamente real y no virtual.

Tablet Amazon Fire HD 10 / 32GB

Aquí bajamos las expectativas. No porque esta sea una mala tablet —de hecho, en su precio es difícil encontrar algo mejor—, sino porque no nos llevará a otros estadios de la interacción online ni nos hará simular nuevas realidades. Es solo una tablet, pero una muy cómoda, de interesante pantalla y livianísimo peso (menos de medio kilo). “Aunque su cámara, su almacenamiento y sus prestaciones internas no son de última generación, posee una batería de gran duración y una buena performance que solventa lo bajo de su precio”, escribió nuestro columnista especializado Alejandro Alaluf. Perfecta para el visionado de videos, series y películas, también para la lectura y las videollamadas.

Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 250BT

Entre lo mejor que hemos probado este último año están estos audífonos Sennheiser. No porque sean de la más alta gama y con una máxima fidelidad, sino porque su relación precio/calidad es de las mejores del mercado. Son una versión intermedia pero a un valor de entrada, muy livianos (125 g), con gran batería (hasta 25 horas de autonomía) y un sonido superior al promedio. “Tiene una buena definición en los detalles, lo que representa un buen salto de calidad en la escucha desde celulares y computadores”, concluyó nuestro experto Nicolás Violani. Un papá melómano, o que pasa buena parte del día en telerreuniones, los recibirá con sus oídos abiertos.

E-reader Amazon Kindle Touch 8GB (2019)

Para papás techs que además gozan de leer —pero leer libros o papers o publicaciones, no solo Twitter ni noticias de fútbol—, la mejor combinación creada jamás en esta tierra es el lector electrónico o e-reader. Un aparatito liviano, pequeño, sencillo, que solo sirve para una cosa y una cosa solamente: leer textos. A diferencia de celulares, tablets o PCs, su pantalla no emite luz propia y por lo tanto no cansa la vista, y a diferencia de los libros, no pesa casi nada, no ocupa espacio y no se talan árboles para producirlos. El e-reader por excelencia sigue siendo el Kindle y su versión touch es la más conveniente de todas.

Audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM4

Si tu padre es más sofisticado y quisquilloso, y no solo busca unos audífonos que se escuchen bien y sean cómodos sino que aparte se peguen en la oreja como una garrapata, minúsculos como una aceituna, con cancelación de ruido inteligente y un algoritmo que se adapte a tus comportamientos —sin mencionar un micrófono direccionado para llamadas, un control touch y una estupenda batería—, entonces no te queda mucha más opción que regalarle los Sony WF-1000XM4, la última chupada del mate de la marca japonesa en cuanto auriculares in-ear inalámbricos.

Parlante inalámbrico UE Wonderboom

Más económico pero de interesante rendimiento es este pequeño parlante de la marca Ultimate Ears. De lo mejor, según el sitio especializado Wirecutter, en cuanto a dispositivos portátiles, inalámbricos y Bluetooth. Si bien no se puede esperar un sonido envolvente ni profundo —no mide más de 10cm por 9cm—, para momentos al aire libre o situaciones donde lo que importa más es la comodidad que la calidad el modelo Wonderboom no tiene mucha competencia. Su batería dura diez horas continuas, es a prueba de agua y golpes y su forma es más que coqueta.

Reproductor mp3 Sony Walkman NWZ-B183F 4GB

Hay papás tecnológicos pero vieja escuela, que desconfían de las novedades y que prefieren quedarse en la comodidad de la nostalgia. Y lo que alguna vez fue un sacrilegio musical —escuchar música en un comprimido e inmaterial reproductor de mp3— hoy es visto casi que como un acto de resistencia ante el imperio del streaming y su baja calidad. Si ese es el caso, todavía quedan aparatos como esos dando vueltas en el mercado, ahora ya no a pilas —se cargan por USB— y con muchos gigas de capacidad. Uno de los más confiables es este Walkman de Sony, con 4GB de almacenamiento y una batería de 23 horas de autonomía.

Parlantes activos Edifier R1280DB (con Bluetooth)

Ayayai, la alta fidelidad. Un viaje hacia el sonido perfecto que nunca termina y que en el camino deja un reguero de dinero e infraestructura delicada y muy poco valorada por el resto de la sociedad. ¿Cables de 100 mil pesos? ¿Reproductores de 500 mil pesos? ¿Parlantes de un millón? No lo entenderías. Como dijimos aquí, conseguir esa experiencia religiosa es difícil y muy caro, pero se puede avanzar de a poco y sin hipotecar la casa. Un buen punto de partida son estos parlantes activos Edifier, que además de bonitos entregan un interesante sonido, permiten conectar equipos análogos y también dispositivos por Bluetooth, y tienen control de bajos y agudos.

Smartband Oppo Band

El mercado de las pulseras inteligentes se está haciendo inmenso, con marcas tradicionales y nuevas, prestigiosas y alternativas, todas peleando por un nicho que hasta hace poco parecía inexistente: el de gente que quiere ver la hora pero también medir su actividad corporal. Hace poco llegó a Chile la marca Oppo, enésima empresa china, que aterrizó con una smartband interesante, elegante en su diseño, muy cómoda, a buen precio y que sirve para medir cuánto caminamos, corremos o cómo dormimos. La probamos hace un tiempo y nos parece muy recomendable para papás ansiosos e infomaníacos.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 9 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.