Baby shower para principiantes: madres, padres y pediatras dan ideas de qué regalar (y qué no)

Hay gente para la cual algunas invitaciones significan un verdadero fastidio. Entre la ansiedad social, el frío y el imperativo gasto, preferirían hacer como Alejandro Sanz y poder responder con un fino “te lo agradezco, pero no”. Sin embargo hay ciertos convites que no se pueden rechazar.

Entre ellos están los matrimonios de gente cercana, pero creo que hay que ser bien mal agradecido para no sentirse feliz con ese tipo de invitación. Una oportunidad para vestirse lo mejor posible, buena comida, bebida a destajo, un ambiente festivo y en general un muy buen panorama.

Donde sí es posible que a mucha gente le gustaría decir “me lo pierdo sin falta” es con los baby shower, un evento que puede parecer una fiesta de alienígenas para quienes no están metidos en el mundo bebé ni se acercan siquiera a formar una familia.

El concepto y nombre baby shower nace en Estados Unidos durante la década del 50, en pleno baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. La idea de una “shower” (ducha) tiene que ver con “bañar” a los nuevos padres y madres con mucho amor y regalos para la nueva criatura.

Quienes ya tienen hijos, o incluso algún sobrino, podrán hacerse una idea de qué obsequiar en una de estas fiestas, siempre llenas de té y cupcakes. Pero para el resto de los mortales que no está interesado en reproducirse, y que la guagua más cercana en sus vidas es Baby Yoda, pensar en un buen regalo es un enigma.

¿Qué se regala en un baby shower? ¿Qué tipo de presente puede ser útil y duradero? ¿Es posible lograr esa combinación? O al revés: ¿qué cosas pueden parecer una buena idea y terminar siendo algo totalmente inútil?

Conversamos con una pediatra y una considerable cantidad de madres, mujeres embarazadas y noveles padres para contestar esa y más preguntas.

Esto no lo regale

Lo primero, que suena de perogrullo para quienes ya han tenido guaguas, es que estas criaturas crecen muy rápido.

Romina, madre de 35 años, explica que uno de los regalos que más se le repitió fueron los “gorritos de recién nacido, que son muy lindos pero duran la nada misma”. Claudia, de 33, dice que “llega mucha ropa de recién nacido, pero lo malo es que como crecen cada dos minutos, hay prendas que las usas una pura vez”.

La misma lógica corre entonces para los pañales. Olivia, de 31, aconseja que si se va a regalar pañales, que estos no necesariamente sean para recién nacido, sino que piense en productos para bebés de entre 1 y 6 meses, por ejemplo.

Respecto a las ropas de recién nacido, Bárbara —mamá de 32 años— propone calcular y fijarse en la época del año en que nacerá. “Así, si vas a regalar algo de 6 meses, sabrás si tiene que ser ropa de verano o de invierno, lo que aumenta las posibilidades de que luego se use”.

Xabier cuenta que para el baby shower de su primera hija, que fue hace pocas semanas, recibió “mucha ropa bonita, algo que se suele regalar en estas celebraciones. Tenidas para salir o para la foto, pero pocos piensan que durante los primeros meses no sales tanto, menos en invierno”. En su experiencia se ha dado cuenta de que la gente regala “caleta de ropa pero no la más útil, que es la que se usa diariamente”.

Lucas, papá de 40 años, añade un punto que le llamó la atención en el baby shower de su segunda hija. “Hubo gente que nos regaló zapatitos. ¡Pero las guaguas recién nacidas no necesitan usar zapatos!”.

Siguiendo la línea del pelambre, Xabier cree que los libros de autoayuda para padres y madres —otro regalo que abunda— “son bienintencionados pero un poco inútiles para un baby shower”.

Michelle, mamá de 29, cree que “esas maquinas que sacan leche no son tan buen regalo”. Para ella se trata de un artículo más personal, porque depende del tamaño del pezón y de las características de cada mujeres, “entonces es mejor que una misma se lo compre”.

Esto sí: parlantes, sacos de dormir y más

Mariana Elberg es madre y pediatra. Con los años de experiencia laboral y personal, ha descubierto “que existen algunos regalos que son un gran aporte en la celebración del baby shower y que pueden ser beneficiosas para los padres y madres que viven ese momento”.

¿Cómo cuáles? “Los sacos para dormir de guagua son una excelente alternativa para los niños o niñas que nacen en esta época del año, donde el frío es el protagonista”. Por supuesto, no se refiere a un saco de dormir tradicional, como los que se usan para acampar. Aunque se parecen, son diferentes.

“Los recién nacidos duermen mucho durante los primeros meses, por lo que tener este tipo de saquitos son una buena opción, ya que permite mantenerlos calientitos y cómodos donde sea que estén”.

Saco de dormir para bebés Mi Saquito Tortuga (0-6 meses)

Otro regalo que recomienda la pediatra —que también es asesora del sueño— es “un parlante de ruido blanco, una excelente opción para los recién nacidos. Gracias a su capacidad de enmascarar otros sonidos, favorece la conciliación del sueño”.

Parlante de ruido blanco My Baby

“Una buena idea”, dice, “son los parches de hidrogel de Medela. Es un regalo para cuidar los pechos de las mamás, ya que es muy importante para vivir un proceso de lactancia tranquilo y cómodo. Están diseñados para aliviar pezones doloridos y agrietados, problemas frecuentes que surgen del amamantamiento, y otorgan un alivio inmediato”, asegura.

Parches de hidrogel Medela (4 unidades)

En esa misma línea, dice que “para algunas madres el proceso de lactancia es un momento íntimo; por lo tanto, una buena opción es regalar mantitas para cubrirse, las que al mismo tiempo son muy fáciles de lavar”, dice.

Pañuelo de lactancia Sprog

Finalmente, pero para nada menos importante, Elberg propone algo que seguro te hará ser el invitado favorito de la mamá del evento: un día de spa para ella. “El embarazo es un proceso lleno de emociones, entonces regalar un servicio de relajación o de spa para las mamás —momento que que muchas necesitan— ayudará a que se reconecten con su cuerpo y su mente después de tantos cambios. Creo que es una súper buena idea”.

Olivia aún está embarazada y todavía no celebra su baby shower, pero sí le ha tocado organizar unos cuantos para su familia y amigas. La recomendación clave que hace a quienes estén pensando en producir esta fiesta es hacer una lista de regalos. “Ese proceso, que a veces puede ser medio latero, es muy efectivo y positivo, tanto para las mamás y papás —que no recibirán cosas indeseadas o que luego no usarán— como para las personas invitadas, que se asegurarán con un regalo útil”, asegura.

En esa lista, una especie de carta para el Viejo Pascuero de las guaguas, Romina pondría una cuna con cajonera, algo muy necesario y que sí o sí usaría y agradecería.

Cuna de madera con cajones Bebesit Neonati

Más aterrizado, Lucas propone “sábanas de cuna”. Y Javiera, de 39, agrega que nunca está de más cualquier regalo relacionado con la higiene, como cremas, toallitas o talcos. “Siempre serán bien recibidos”.

Quilt y funda para cuna Attimo Kids

Claudia concluye con una recomendación muy certera. “Las cosas más necesarias, y que por supuesto nadie te regala, son las cosas caras, Yo lo que recomiendo es que se junten en grupo: así se pueden regalar cosas como un monitor para chequear a las guaguas, que son caros y necesarios, o un gimnasio, un coche, una silla de auto o una para comer. Cosas así. De esa forma la cuota incluso puede ser más baja pero el regalo más bacán y significativo”.

Coche travel system Bebesit Jogger Trek

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de julio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.