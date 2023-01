Limpiar sin contaminar: cuáles son las mejores bolsas para recoger los desechos de tu perro

OK Biodegradable : esta certificación determina el tiempo necesario para la biodegradación y qué entorno es necesario para ello: agua, aire o tierra.

OK Compost: este sello significa que el producto es compostable. Dentro de él hay dos categorías: OK Compost Home, que certifica que es posible hacer compost en casa; y OK Compost Industrial, con el cual se requiere una planta de compostaje industrial para conseguirlo.