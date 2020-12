Ola de calor: cómo cuidar a tus mascotas frente a las altas temperaturas

En enero del año pasado, una trágica noticia —al menos para los amantes de las mascotas— no pasó desapercibida: una perrita murió por una ola de calor tras pasar 6 horas encerrada en un auto en Viña del Mar. El caso puso en discusión las multas y cargos legales que debían enfrentar los dueños irresponsables, pero también llamó a poner ojo en los cuidados que debemos tener con las mascotas y su exposición a las temperaturas extremas.

La semana pasada, la Dirección Meteorológica de Chile levantó otra vez una bandera roja por una nueva ola de calor entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, donde se esperan máximas de hasta 34ºC. Y mientras algunos dueños, como precaución ante la pandemia, implementaron el lavado de patas obligatorio para después del paseo y otras medidas sanitarias, con este golpe de calor se deben tomar otras precauciones para salir a la calle.

“Las mascotas pueden sufrir un choque de calor, una urgencia bastante común en el verano”, dice Françoise Arcil L., veterinaria especialista en cirugía general y docente en la Universidad Mayor. “Su termoregulación es deficiente, ya que los perros y gatos no tienen glándulas sudoríparas como los humanos y pueden respirar exclusivamente por las patas o los cojinetes”, cuenta. Siendo así, pasear sobre el cemento en esta temporada puede ser una verdadera tortura. En medio del cambio climático, ¿cómo ayudar a nuestros amigos?

¡Guau!: hay calzado para todos

Aunque el boom de zapatitos y calcetines para perro se popularizó entre muchos dueños al comienzo de la pandemia —para evitar lavar las patas de los canes cada vez que volvían de pasear—, con el calor el escenario es aún más apto para ampliar la variedad en el calzado.

“Además de los calcetines, existe un calzado altamente resistente a las temperaturas altas. Es el que usan los perros que hacen trekking con sus acompañantes, y que pueden usar hoy ante este escenario de ola de calor”, dice la especialista Katherine Núñez, veterinaria de TiendaPet.

Las botas todo terreno tienen suelas que facilitan la tracción y una malla transpirable que favorece la ventilación y evita el cúmulo de mugre en sus cuatro patas. Hay para todas las tallas: se pueden encontrar desde los 51 milímetros hasta los 83.

Botas Ruffwear Grip Trex todo terreno (2 un)

Núñez igualmente indica que hay que tener precaución. “Este calzado es efectivo y resistente a temperaturas altas. Igualmente, no se recomienda que incluso con esos zapatos se saquen a los perritos al momento del máximo calor”, enfatiza.

Para que el paseo sea una experiencia feliz, ella recomienda salir con una botella con agua para mantener a la mascota hidratada. Esta tiene un envase desmontable de 700 ml, que separa el contenedor del platito, haciendo que sean dos artículos en uno.

Botella Mpets 700 ml

Cuando el ventilador no basta

Alguien lo inventó para ellos, pero no para nosotros. Esto es como un escaldasono, pero al revés: no calienta sino que enfría. No necesita pilas, ni conectarse a la electricidad; parece magia pero es pura tecnología. Es una manta rellena con un gel térmico que absorbe el calor y se enfría con el peso del animal.

Mat de enfriamiento Pawise 90 x 50 cm

Si no hay presupuesto, se pueden tomar otras recomendaciones caseras en cuenta. Arcil dice que “hay que cambiarles la cama. La acolchada rellena de algodón y espuma no es lo más cómodo en esta temporada. Una superficie delgada que no retenga el calor sería lo ideal”.

¿Qué hacemos con los gatos?

“El gato, a diferencia del perro, es independiente, por eso se habla más de los canes que de los felinos”, dice la especialista de TiendaPet. Sin embargo, también sufren las consecuencias puertas adentro por culpa del cambio climático y sus olas de calor.

Para tener en cuenta, Núñez da algunos consejos, como no cortar el pelo de los animales, ya que puede ser un factor agregado de estrés. Arcil agrega que en las razas de pelo largo, el pelaje cumple una función tanto de abrigo en invierno como de regulación de temperatura en verano.

“Muchos peluqueros encuentran negligente cortarle el pelo a un perro de pelo largo. Es mejor peinarlos con un cepillo para que pierdan el pelaje grueso que los protege del frío, y queden con su pelo liviano, lo que permite una ventilación más cómoda”, dice. “Es imposible que los perros y los gatos no pelechen, siempre van a cambiar su pelaje de estación. Sólo podemos ayudarlos a retirar el exceso de cabellera muerta”, enfatiza.

Un tip especial para capear el calor es ponerle hielo en el agua para beber. Es la solución más fácil y refrescante, que de seguro las mascotas agradecerán más que nunca.

En cuanto a la radiación solar, los perros y gatos blancos y que tienen la piel rosa —principalmente el morro o nariz— deben usar protector. Así es: los animales también necesitan factor contra los rayos UV.

Protector solar para mascotas Menforsan FPS 30 - 50 ml

“Existen productos para los animales que se absorben rápido, espesos, que no pueden quitarse con un lengüetazo y que son muy efectivos para evitar el desarrollo de melanomas o carcinomas”, dice Arcil. “Este tipo de cáncer es agresivo y muchas veces hay que amputar partes de su cuerpo. Cuando cambia su anatomía, también cambia su comunicación y eso les trae muchas complicaciones a su vida social. Un gato sin orejas, por ejemplo, pareciera que está amenazando y podría quedarse sin amigos en el barrio”.

Los felinos suelen ser más indoor, pero la recomendación para los perros, si se exponen mucho al sol, es completar su tenida con jockey o anteojos de sol. No prometemos que no vaya a hacerle el quite a estos elementos por un rato, pero siempre es mejor prevenir que lamentar.