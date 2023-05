Qué son las mad skills: las “otras habilidades” que pueden mejorar tu CV

Si usted, lector o lectora, se encuentra en este momento actualizando su curriculum o preparándose para una entrevista de trabajo, le puede venir de gran utilidad aprender lo que son las denominadas mad skills, un ítem que cada vez parece valorarse más en los captadores de talento laboral.

Aunque no tienen una traducción conceptual, literalmente vendrían a ser como “habilidades locas (o extraordinarias o espectaculares)”, aunque esto no quiere decir que debes poner en tu CV que eres capaz de destapar una botella con los dientes ni de tomarte una piscola al seco sin las manos.

“A las habilidades clásicas que buscan las empresas, divididas entre las técnicas y las blandas, están ganando fuerza este tipo de destrezas o intereses que son excepcionales o inusuales, y que hacen único a un candidato”, explica Caio Arnaes, director asociado de la empresa de reclutamiento especializado Robert Half. “Esas son las mad skills”.

Es decir, tan locas no son. Más bien, se trata de características o talentos que no necesariamente tienen que ver con la profesión o especialidad que uno realiza, sino con lo que nos apasiona fuera del lugar de trabajo. Pasatiempos o intereses que antes se veían como asuntos estrictamente privados hoy son valorados y considerados como aportes al espacio laboral por las empresas.

En estos tiempos donde la búsqueda es principalmente digital, un currículum atractivo es muy necesario para encontrar trabajo.

“Las habilidades musicales que una persona pueda tener dan cuenta de su capacidad de aprendizaje y creatividad”, ejemplifica el psicólogo y coach Isaias Sharon. “Haber sido dirigente estudiantil o boy scout habla de posiciones de liderazgo en otros entornos sociales y comunitarios; y haber tomado talleres de teatro escolar u otro tipo de disciplina artística es visto como una capacidad de comunicación y expresión”.

Un perfil profesional 360º

Pero antes de pensar en agregar a tu Linkedin tus habilidades como guitarrista, tus creaciones en tejido, las clases de malabarismo o que participas en una liga de futbolito y compites en padel, quizá te estarás preguntando por qué las empresas se están fijando en ese tipo de cosas.

Acá tenemos información desde el interior de la mátrix. Verónica Burgos, que lidera la captación de talento de Zenta Group —empresa de soluciones tecnológicas—, revela que en sus procesos de reclutamiento se fijan en el perfil profesional en “360 grados”. Además de la experiencia laboral y sus conocimientos específicos, “destaca el desarrollo de estas skills”.

Elisa Sánchez, psicóloga organizacional y CEO de UpFeel, dice que las mad skills se emparentan con las llamadas habilidades blandas o interpersonales. Tienen que ver con experiencias de vida o actividades que demuestran una capacidad de resolución de problemas y de pensamiento crítico, muy valiosas en muchos roles en las organizaciones.

“Pueden marcar la diferencia en cómo una persona se desenvuelve en su trabajo”, asegura. “Aunque alguien pueda ser una buena candidata para un trabajo sin tener ninguna mad skills, a menudo estas habilidades son las que diferencian a las personas que son buenas en algo de las que son excepcionales”, profundiza.

“Si no se cuenta con este tipo de habilidades” dice Burgos, “puede que los candidatos calcen con lo requerido para el rol pero no con la performance ni la proyección adecuada para los cambios y direcciones del mercado laboral actual y futuro. Eso, por supuesto, disminuye la tasa de éxito en la contratación”.

Cómo saber cuáles son mis mad skills

¿Y qué pasa si no tengo ninguna habilidad loca? ¿Estoy condenado si mis skills no son mad sino sane o muy cuerdas, y el tiempo libre me gusta dedicarlo a hacer asados, ver series o simplemente mirarlo pasar por la ventana?

Si crees que no tienes ninguna habilidad espectacular o loca, no te impacientes. Al menos según Isaias Sharon eso es perfectamente normal. “Todas las personas, o la gran mayoría, tiene una habilidad que las diferencia del resto. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuáles son, o no las consideramos como competencias que puedan marcar una diferencia profesionalmente hablando”, advierte.

¿Cómo podemos, entonces, dar con nuestras mad skills? Sharon enumera:

Buscar en los talentos innatos que cada uno tiene, aunque no se relacione con el trabajo. Reconocerlos y enumerarlos servirá para encontrar estas habilidades poco comunes. Indagar en nuestras experiencias particulares, trabajos poco convencionales, experiencias formativas diferentes o combinaciones de saberes y haceres que suelen no darse de forma común. Por ejemplo, personas de humanidades aficionadas a la tecnología, o ingenieros conocedores del trabajo con comunidades. Estas combinaciones poco frecuentes marcan la diferencia y dan a la persona mayor amplitud en su perfil profesional. Buscar en nuestras experiencias no laborales, como actividades de voluntariado, participación en grupos comunitarios o emprendimientos que nos hayan permitido aprender nuevas habilidades y obtener una comprensión diferente o más profunda sobre un asunto.

En ese sentido, ¿sirve incluir en el CV o mencionar en la entrevista proyectos o ideas que no hayan necesariamente resultado exitosas? ¿O incluso que hayan fracasado?

“En estos casos, recomendaría darle la vuelta a la idea de fracaso y mirarlo más bien como experiencias y aprendizajes, entendiendo que pueden ser útiles en otros roles y contextos, como liderando equipos, haciendo emprendimiento interno en una organización o liderando un área de innovación”, aconseja Sharon.

Hay otras habilidades, que pueden incluso parecer cosas triviales —como tener la capacidad de memorizar grandes cantidades de información, saber imitar sonidos o acentos, hasta incluso ser muy bueno haciendo puzzles—, que tienen el potencial de hacerte sobresalir.

“A menudo, las personas no se dan cuenta de que tienen una habilidad extraordinaria, o distinta, hasta que alguien se los dice”, afirma Sharon.

Tocar un instrumento o tener un proyecto musical es una mad skill muy valorada.

Elisa Sánchez aporta a esa lista la siguiente idea: “reflexionar sobre las situaciones en las que uno se siente más cómodo o útil en su vida diaria, en la casa o en el trabajo. ¿En qué momentos me siento más seguro y eficiente? ¿Qué habilidades me ayudan a resolver problemas de manera efectiva? ¿Qué habilidades me han permitido tener éxito en el pasado?”.

Para este trabajo introspectivo conviene hacerse un auto FODA, recomienda Verónica Burgos. Cree que es esencial tener un alto conocimiento de las fortalezas y debilidades propias, basado en el feedback obtenido por parte de empleadores anteriores como también de las propias habilidades blandas.

“Quienes cultivan estas habilidades, una persona puede ser más efectiva en su trabajo, tener más éxito en la solución de problemas y ser más valorada por su equipo o empleador”, asegura Sánchez.

En el CV, este tipo de habilidades las puedes agregar en el apartado “Perfil profesional” o en “Habilidades adicionales”. En este sitio hay muchos formatos disponibles y gratis para actualizarlo. Pero sin volverse loco.