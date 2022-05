Temporada de batas: 9 opciones y materiales para cubrirse este invierno

Las túnicas se han usado desde los comienzos de la civilización. En algunas culturas asiáticas, las batas estilo kimono son consideradas verdaderas obras de arte: fabricadas a partir de finas telas de seda, con láminas de oro y bordados, solo los más nobles podían ostentar esos modelos. En la actualidad, siguen estando presentes en la vestimenta tradicional de países como China o Japón.

Una bata actualmente no tiene por qué llegar tan lejos: no es necesario que sea lujosa ni artística, tampoco exclusiva y mucho menos formal. Es, más bien, una prenda de transición, que se usa después del baño, para levantarse o antes de acostarse en invierno o luego de actividades como nadar. Este uso se le dio en Europa, donde la gente acudía a las casas de baños para limpiarse, relajarse y compartir con otras personas, como acuña el sitio Luxury Hotel and Spa Robes. “Las batas de baño se usaban comúnmente en estos países para cubrir el cuerpo y brindar calor, además de privacidad”, explican.

La finalidad de las batas hoy sigue siendo la misma: protección y comodidad. Sin embargo, en estos tiempos gozamos de diferentes materiales, colores y estilos que se ajustan a nuestros gustos, usos y presupuestos.

Materiales

1. Polar

Esta es unas de las batas más populares de los escaparates digitales, ya que el polar es un material suave y muy capaz de aislar la temperatura. Además, por supuesto, de que es más barato y liviano que casi cualquier otra opción, muy conveniente entre aquellas persoas que buscan batas de bajo costo pero buena calidad.

También se puede lavar a máquina, aunque el material es bastante propenso a que se formen motas si el lavado y guardado de la bata no hace de la manera correcta. ¿Cuál es la mejor forma? Con la prenda volteada —es decir, del revés—, con agua fría y nunca jamás plancharla. Aunque es sintética, últimamente se ha vuelto más ecológica su fabricación, puesto que varias industrias están elaborando la tela a partir de envases plásticos PET reciclados.

Bata de polar Women’s Secret Spa Robes

2. Franela

Más que para salir de la ducha, la bata de franela es perfecta para usarla justamente antes, aquellas mañanas en que hay cosas que hacer temprano pero donde no hace falta bañarse. O también para usarla durante todo un otoñal domingo en casa.

La experiencia que se tiene con una bata de franela es similar a la de ponerse una camisa gigante de leñador: uno se siente cómodo, seguro, protegido del frío y de las preocupaciones. Actualmente, el material consta de una mezcla de algodón con poliéster, suave y a la vez resistente, muy compatible con los días de invierno que se avecinan.

Bata de franela de algodón PajamaGram

3. Waffle de algodón

Tal como las toallas de waffle, estas batas son producidas con una tela que tiene un patrón cruzado, similar al de los panqueques gringos. Algunas son de mezcla de algodón con poliéster, pero siempre será mejor elegir, por calidad y comodidad, las que son 100% algodón. Son diseñadas especialmente para usarlas después del baño, ya que ayudan a secar el cuerpo y absorber la humedad, manteniendo además el calor y una máxima comodidad.

Al ser súper absorbentes, tienen una tendencia a encogerse cuando no se lavan adecuadamente. Aunque suelen someterlas a un tratamiento de preencogimiento para conservar su buena calidad, como recomendación siempre conviene fijarse bien en la etiqueta y las instrucciones de lavado y secado.

Este modelo es uno de los que usan muchos hoteles y spa, puesto a que pueden adquirir a buen precio en relación a la calidad.

Bata Spa The New Way

4. Algodón terry

Las batas de rizo de algodón —o algodón terry— siguen siendo una excelente opción para aquellos que quieran replicar una experiencia de spa en sus modestos baños. Suave, bastante absorbente y muy acogedora, esta bata es muy demandada por la industria hotelera. Eso sí, al ser de algodón —aunque tenga composiciones y peinados distintos—, se debe tener cuidado con el encogimiento al lavarse y secarse. Recuerda siempre leer bien las etiquetas antes de hacerlo.

Bata de baño de algodón Terry Boca BT

5. Terciopelo de algodón

El velour es una tela tejida de punto, fabricada a través de algodón o de fibra sintética —o una combinación de ambas—, y que tiene aspecto y textura de terciopelo. Se trata de un material suave y grueso, que lo convierte en uno de los mejores tipos de telas para batas. Entre más algodón tengan —se recomienda al menos un 80%—, mejor se sentirá sobre la piel, menos alergias o irritaciones provocará y mayor tiempo tendrá de vida.

Bata de dormir de velour Shein

6. Seda y satén

Suaves y livianas, las batas fabricadas con estos textiles son ideales para los días más cálidos de primavera o verano. Su fluidez y ligereza entregan una sensación de relajo instantáneamente al usarla.

Eso sí, las batas de seda o satén requieren de un cuidado especial y minucioso, que debes seguir al pie de la letra según demande la etiqueta. Algo común es que no pueden secarse en secadora, ya que corren el riesgo de encogerse. Tampoco conviene meterlas a la lavadora junto a otras prendas gruesas o con muchos botones o cierres, ya que pueden dañar su delicada tela. Por lo mismo, no son la mejor opción para un uso intensivo, pero sí para ocasiones especiales.

Bata de seda It Velvet

7. Cachemira

Este material sí que es un lujo, puesto que para fabricarlo se utilizan las hebras más finas y profundas de la lana de una cabra nativa de los Himalayas, al norte de la India. Si bien las batas hechas con cachemira carecen de cualidades de absorción de agua, sí tienen una excelente aislación del frío, son muy livianas y extremadamente sedosas y suaves, lo que las hace perfectas para acurrucarse.

¿Una dificultad? Además de los altos precios, está el tema del roce —si se frota demasiado puede producir frisado— y el lavado, que debe ser en seco.

Bata 100% de cachemira Cashmere Boutique

8. Chenille

Durante los últimos años, este tejido ha ido en auge en el mundo de las batas. Están fabricadas con poliéster puro, lo que las hace muy económicas y fáciles de mantener. Este material tiene poca absorción de agua, por lo que no se mantienen húmedas y se secan rápidamente. Eso sí, pueden perder su forma cuando se lavan. Antes de comprarla, debes asegurarte de sentir el tacto del producto, puesto a que hay algunos artículos de baja calidad de chenille que no son muy suaves y que pueden causar irritación en la piel.

Bata de chenille Aziz

9. Microfibra

Las batas de microfibra tienen la característica de ser suaves y ligeras, con mucha capacidad de secado y sin desprender pelusas, pelillos ni dejar ningún vestigio. Muy común para limpiar y secar artículos delicados —como copas, cristales, anteojos o pantallas—, la microfibra también se puede tejer y cepillar, convirtiéndola en una tela con acabado de gamuza que le dar una sensación suave y lujosa, similar al satén y la seda.

Es mucho más costosa que otros materiales sintéticos, especialmente si se compara con las batas tradicionales que usan en la mayoría de los spas o que se venden en el comercio. Son batas más bien recientes, que en estos últimos años se han masificado en los hoteles o establecimientos de turismo. Este modelo, para ser aún más cómodo, tiene tela velour en el interior y microfibra por el exterior.

