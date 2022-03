Xiaomi Mi Pad 5: una tablet redonda

Por efecto de la pandemia, probablemente, el segmento de las tablets ha tenido un impensado resurgimiento. Según datos de la consultora IDC, las ventas durante el 2021 aumentaron casi en un 55% respecto al año anterior. La última vez que los números fueron similares fue el 2013, cuando el iPad todavía era una novedad. Algo sucedió durante el confinamiento que la gente se vio nuevamente interesada en contar con una pantalla de tamaño medio, una especie de puente entre el celular y el computador, ya sea para entretenimiento, para conectarse a las clases o para productividad light.

En ese sentido, Apple sigue dominando la industria con un 31% del mercado de las tablets. Lo sigue Samsung con un 20%, o sea entre las dos concentran la mitad de las ventas. Después viene una generosa y amplia variedad de distintas tablets, de múltiples fabricantes y para todos los bolsillos. Una de las que logra un buen resultado, bonita y no tan cara, es la Mi Pad 5 de Xiaomi.

La marca china por fin se atreve a lanzar su línea de tablets fuera de su país, por lo tanto este modelo vendría siendo su estreno internacional en esta materia. Ya es tradición por parte de Xiaomi ofrecer productos que tengan ese balance entre diseño, características y precio, y esta no es la excepción. Vamos a revisarla.

Especificaciones

Dimensiones : 254.69mm / 166.25mm / 6.85mm

Peso : 511 g

Pantalla : LCD IPS de 11″ WQHD+ (1600 x 2560) con tasa de refresco de 120 Hz

Procesador : Qualcomm Snapdragon 860

Memoria RAM : 6GB

Cámara trasera : 13MP (hasta 4K / 30 fps)

Cámara delantera : 8MP (hasta 1080p / 30 fps)

Parlantes : 4 (con Dolby Atmos)

Almacenamiento : hasta 256 GB

Batería : 8720 mAh

Conectividad : Bluetooth 5.0 / Wi-Fi / USB-C

Sistema operativo: Android 11 (con MIUI 12.5)

Ligera, gran volumen y buena tasa de refresco

Lo primero que llama la atención al sacar la tablet de la caja es su tamaño. Once pulgadas pueden parecer poco, pero considerando el uso que generalmente se le da —al menos en mi caso—, es una medida sumamente cómoda. El marco de aluminio ayuda a dar una sensación más premium, y la parte trasera, construida en plástico, se siente agradable al tacto. Si bien no es lo óptimo, son los detalles que sacrifica Xiaomi para llegar a un buen precio. El peso del aparato, poco más de medio kilo, a la larga se siente, pero no lo suficiente como para impedir su uso prolongado. Xiaomi escogió bien su tamaño, aunque claramente su inspiración viene de la manzana.

En términos de diseño, el Mi Pad no se hace problemas. Presenta una fabricación muy tradicional pero eficiente. No hay grandes innovaciones pero, entrega todo lo que un usuario no muy demandante pudiese desear y esperar: buen agarre, botones dispuestos donde uno sabe que van a estar, bordes suavemente redondeados, rica pantalla con formato 16:10 (ideal para ver películas o series) y un sistema de sonido de cuatro parlantes que suena bastante bien.

Al costado derecho tenemos los botones de volumen y el enganche magnético para el lápiz inteligente de Xiaomi (que no viene incluido con la tablet y se vende aparte). Ahí mismo, pero arriba, nos encontramos con el botón de encendido y dos de los cuatro parlantes. Al costado izquierdo tenemos el conector para la funda/teclado (que tampoco viene incluida), mientras que en el borde inferior tenemos al centro el conector USB-C y el otro par de parlantes. Las terminaciones son pulidas, aunque sin deslumbrar. No hay, eso sí, un puerto “jack” para audífonos, así que habrá que buscar un adaptador o utilizar unos inalámbricos por Bluetooth.

Los cuatro parlantes efectivamente dan una sensación envolvente, aunque la fidelidad de su sonido no es tan destacable. Sin embargo, el volumen del aparato me sorprendió por su nivel, inusual en estos dispositivos.

La pantalla LCD es muy agradable, con resolución decente, buenos niveles de contraste, Dolby Vision y una interesante tasa de refresco de 120 Hz, la que garantiza transiciones fluidas, sin fallar en videojuegos, haciendo scroll en Instagram o contra la luz del sol. No alcanza, por supuesto, los niveles de impacto visual de una pantalla OLED.

Los bordes se notan algo gruesos con relación al espacio visual y, curiosamente, no cuenta con lectores biométricos. Sólo tiene reconocimiento facial estándar desde la cámara frontal, la que de forma extraña se encuentra ubicada en uno de los bordes más cortos de la tablet, como si fuera un celular. Rara elección.

En todo caso, todo lo que se refiere a las configuraciones de fábrica, en términos de calidez y brillo en los colores, puede ser modificado a gusto por el usuario, al igual que el rendimiento.

Batería poderosa pero cámaras débiles

Donde no decepciona es en velocidad y prestancia. Gracias a su procesador Snapdragon y sus 6GB de memoria, abrir aplicaciones, correr juegos, ver videos o saltar de un proceso a otro son cosas que se realizan sin mayores contratiempos. Probamos títulos móviles ya clásicos, como Genshin Impact y el Call of Duty: Mobile; ambos funcionaron sin problemas.

A su vez, la batería es bastante generosa, aunque eso dependerá por supuesto del uso que se le esté dando al aparato. Según el fabricante, puede alcanzar hasta cinco días de reproducción de música y más de 16 horas seguidas de video.

El almacenamiento interno puede alcanzar los 256 GB, lo que es una cantidad suficiente para un usuario promedio. Quizás un puerto USB extra podría haber ayudado a expandir las posibilidades.

Finalmente, las cámaras del aparato son, bueno, cámaras para tablet. En general, es bastante difícil encontrar una calidad sobresaliente de lentes en este tipo de dispositivos, por lo que más allá de las posibilidades de edición posterior, las cámaras frontales y traseras no son nada excepcionales, aunque hacen la pega.

Su sistema operativo, que utiliza una interfaz propietaria llamada MIUI, tiene algunas novedades que permiten su mejor funcionamiento, como la separación de los ajustes con las notificaciones o la posibilidad de realizar muchas tareas con varias aplicaciones abiertas de manera simultánea.

Veredicto Práctico

En resumen, el Mi Pad 5 de Xiaomi, debut internacional de la marca en lo que a tablets se refiere, es un aparato rectangularmente redondo. Sin detalles excepcionales, tiene todo lo necesario para entregar una buena experiencia, tanto de productividad como de ocio, gracias a una buena pantalla y a generosos elementos bajo el capó.

Los únicos detalles a los que no accedimos, y con los que pudimos haberle sacado todo el jugo posible, fueron el Smart Pen de Xiaomi y el cobertor/teclado magnético, pero estos se venden aparte. De todas formas, es un gran debut que promete mucho en sus futuras iteraciones.

Nota: ⭐⭐⭐★★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 21 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.