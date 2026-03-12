Administración Pública: la carrera clave para gestionar el Estado en la era digital

La formación en Administración Pública se posiciona como una alternativa relevante tanto para quienes buscan ingresar al sector público como para quienes ya cuentan con experiencia o conocimientos en el ámbito estatal y desean profesionalizar o profundizar su formación.

La modalidad online, como la que ofrece el Instituto Profesional online Iplacex , permite compatibilizar estudios con trabajo, facilitando el acceso a personas que ya se desempeñan en instituciones públicas o que buscan avanzar en su desarrollo profesional dentro del Estado.

Sin embargo, la modernización del aparato estatal en Chile está impulsando una creciente necesidad de profesionales capaces de gestionar políticas públicas, optimizar recursos y responder de manera eficiente a las demandas ciudadanas.

Así lo confirma Claudio Román, director de la Escuela de Desarrollo Social y Servicio Público de la institución, asegurando que la evolución del aparato estatal ha generado una mayor necesidad de profesionales especializados en gestión pública.

“La demanda de profesionales dentro de la administración del Estado ha ido creciendo por la incorporación de la tecnología, el cero papel y la modernización de los procesos”, señaló.

“En este proceso de modernización se han producido una serie de situaciones bastante importantes que afectan a la administración pública central y a los gobiernos locales, como la implementación del cero papel, donde todas las tramitaciones se tornaron electrónicas”, agregó.

Tecnología y datos en la gestión pública

Como mencionamos anteriormente, la transformación digital del Estado también ha modificado las competencias que se requieren en los profesionales para la gestión pública. La incorporación de sistemas digitales, plataformas de gestión y herramientas de análisis de información ha ampliado su rol, quienes hoy deben ser capaces de utilizar datos y tecnología para apoyar la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas.

De acuerdo con el foco formativo de la casa de estudios, los profesionales de esta área desarrollan capacidades para participar en procesos de análisis, diseño e implementación de iniciativas públicas, utilizando información y herramientas de gestión que permitan mejorar la toma de decisiones dentro de las instituciones del Estado.

En este contexto, el uso de datos y tecnologías se vuelve una herramienta clave para responder de forma más eficiente a las necesidades de la ciudadanía y optimizar la gestión de recursos públicos.

“Hoy en día si tú eres capaz de correlacionar la tecnología con el manejo de grandes bases de datos, con las necesidades de la gente y los recursos que tienes disponibles, puedes armar políticas públicas que sean sustentables en términos de impacto y en términos financieros”, expresó el director.

Formación online para quienes ya trabajan en el sector público

Otro de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia en la formación en Administración Pública es la posibilidad de estudiar en modalidad online, especialmente para personas que ya se encuentran trabajando o tienen responsabilidades laborales.

En esa línea, Román destacó que gran parte del perfil de estudiante que entra a esta carrera online, ya tiene conocimientos del sector público.

“La mayoría de nuestros estudiantes provienen del sistema público, sin perjuicio de que hay personas que vienen a estudiar con nosotros y están incorporándose para poder acceder a una fuente laboral”, expresó.

“Estas personas que vienen del sistema público pueden acceder al Reconocimiento de Aprendizajes Previos, que permiten convalidar el conocimiento dentro de las asignaturas”, complementó el director.

Por lo tanto, este formato permite que funcionarios públicos, trabajadores municipales o profesionales vinculados al ámbito estatal puedan fortalecer su formación académica y profundizar sus conocimientos sin dejar de trabajar y buscan formalizar o complementar su trayectoria profesional dentro del Estado.

Amplio campo laboral en el sector público

Otra de las ventajas de la formación de la Administración Pública online es que abre oportunidades laborales en diversos espacios del Estado, incluyendo ministerios, servicios públicos, municipalidades y gobiernos regionales.

También, los profesionales pueden desempeñarse en áreas vinculadas a la gestión municipal, planificación institucional, administración de recursos públicos y gestión de programas sociales, entre otras funciones relacionadas con la administración del Estado.

En ese sentido, Claudio Román explicó que el carácter multidisciplinario de esta formación en Iplacex permite a los profesionales desempeñarse en distintos niveles de la administración estatal.