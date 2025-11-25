¿Apagón inesperado? La solución llega este Black Friday BLUETTI

BLACK SALE $990
    La primavera ya se siente en Chile: los días se alargan, las terrazas vuelven a llenarse y muchos comienzan a planear escapadas de fin de semana o vacaciones cerca de la costa. Con la llegada del calor, también se hace evidente una preocupación habitual: los cortes de luz, cada vez más frecuentes tanto en ciudades como en zonas rurales. Basta un apagón para recordar lo dependientes que somos de la electricidad: desde la nevera hasta el ventilador, pasando por la conexión a internet o incluso algunos equipos médicos esenciales.

    Energía como tranquilidad y autonomía

    Hoy, muchas personas buscan soluciones que les permitan estar preparados, no solo ante emergencias, sino también para vivir con comodidad y libertad. Poder mantener el refrigerador funcionando, trabajar sin interrupciones o disfrutar de una tarde al aire libre sin depender de un enchufe se ha vuelto parte del estilo de vida moderno. En un país tan conectado con la naturaleza, la energía también se vuelve sinónimo de libertad.

    Energía portátil: limpia, silenciosa y lista para cualquier momento

    Las estaciones portátiles de BLUETTI se han consolidado como soluciones confiables y flexibles para distintos estilos de vida y situaciones. Entre los modelos más destacados, encontramos opciones que combinan potencia, autonomía y practicidad

    Elite 30 V2: Compacta, silenciosa y lista para emergencias rápidas o escapadas cortas. Con 288 Wh y ≤10 ms UPS profesional, mantiene tu conexión sin interrupciones.

    Puede alimentar un router de 12 W hasta 14,5 horas, o ventiladores y luces durante toda la tarde. Además, su carga rápida PD de 140 W y su diseño ligero la hacen ideal para llevar siempre contigo.

    Elite 100 V2: Para quienes buscan libertad total en viajes y campamentos. Combina 1024 Wh + 1800 W, suficiente para mini-neveras, proyectores y varios dispositivos durante horas.

    Se carga rápido con AC TurboBoost™ o hasta 1000 W solar, ofreciendo autonomía real sin complicaciones.

    Elite 200 V2: Pensada para cortes de luz prolongados o campamentos largos en familia. Con 2073,6 Wh y 2600 W, alimenta múltiples equipos a la vez —por ejemplo, un ventilador de 40 W hasta 31,7 horas. Carga al 80% en solo 45 minutos y su batería tiene una vida útil de 10 años, garantizando energía estable y tranquilidad diaria.

    AC180: robusto y potente, admite múltiples aparatos al mismo tiempo, incluidos ventiladores, iluminación y pequeños electrodomésticos. Puede mantener un frigorífico de 120 W funcionando entre 7 y 14 horas, perfecto para emergencias continuas o acampadas largas al aire libre.

    AC70: con 1000 W de potencia y 768 Wh de capacidad, satisface múltiples necesidades dentro y fuera del hogar. Mantiene un proyector encendido durante 4 horas o recarga una cámara de 15 Wh hasta 45 veces, ideal para campamentos cortos o actividades al aire libre.

    Facilidades que hacen tu compra cómoda y seguro

    Las estaciones BLUETTI se pueden adquirir con hasta 9 meses sin intereses y cuentan con 30 días de garantía del mejor precio. Con 5 años de garantía oficial y envío rápido desde el almacén local en Chile, la energía portátil estará lista para acompañar a los usuarios donde la necesiten.

    Black Friday BLUETTI 2025: beneficios que no querrás perder

    Este año, la Black Friday BLUETTI 2025 llega en un momento clave para quienes buscan mayor comodidad y autonomía en casa o al aire libre. Además de la oportunidad de equiparse con soluciones de energía portátil, la campaña ofrece varias formas de disfrutar beneficios exclusivos.

    Descuentos progresivos

    Durante la campaña oficial (11/11 – 1/12), las compras de estaciones BLUETTI pueden aprovechar descuentos automáticos según el monto total, permitiendo ahorrar hasta un 32%:

    • Compras desde 1.000.000 CLP → 5% de descuento
    • Compras desde 2.000.000 CLP → 8% de descuento
    • Compras desde 3.000.000 CLP → 10% de descuento

    Ruleta de premios en la página oficial

    Además de los descuentos, los usuarios pueden participar en la ruleta de premios utilizando 1.000 BLUETTI Bucks:

    • Durante la campaña, cada usuario puede intentar hasta 10 veces.
    • Premios posibles: BLUETTI Bucks (800, 1.000 o 1.200), códigos de descuento, cupones locales de 40.000 CLP y la estación portátil Elite 30 V2.
    • En la fase final (2/12 – 5/12), las participaciones se limitan a 5 por usuario, manteniendo las mismas recompensas.

    Ruleta de suscripción

    Para quienes se registren en la plataforma, existe una ruleta emergente con premios especiales:

    • BLUETTI Bucks (500 o 1.000), códigos de descuento de 3%, cupones de 20.000 CLP y la estación portátil Elite 30 V2.
    • Cada nuevo suscriptor puede girar la ruleta una vez por registro.

    Acumulación de BLUETTI Bucks

    Durante toda la campaña, cada compra registrada permite acumular BLUETTI Bucks con multiplicadores según la fase:

    • 1/11 – 10/11: 2× Bucks
    • 11/11 – 1/12: 3× Bucks
    • 2/12 – 5/12: 2× Bucks

    Prepararse no es alarmarse: es elegir vivir con tranquilidad, sin detener tu día por un corte inesperado. Mientras Chile florece y se prepara para el calor, elegir BLUETTI puede marcar la diferencia entre perder energía o disfrutar de cada momento sin interrupciones.

