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    ATTITUDE: el tributo más grande a Guns N’ Roses de Latinoamérica se toma Sala Omnium

    Directamente desde Argentina, la banda que ha deslumbrado por Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Panamá y República Dominicana llega el 3 de octubre para revivir la época dorada de Guns N' Roses (1988-1993), con vestuario, iluminación y puesta en escena inspirados en los shows originales.

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    ATTITUDE: el tributo más grande a Guns N’ Roses de Latinoamérica se toma Sala Omnium

    El glam rock tiene una cita ineludible este 3 de octubre en Sala Omnium (Av. Apoquindo 4900, Las Condes): ATTITUDE, considerado el tributo más importante a Guns N’ Roses en Latinoamérica, desembarca en Chile tras más de 15 años de trayectoria y giras por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Panamá y República Dominicana.

    El show promete un verdadero viaje en el tiempo hacia la era más emblemática de la banda liderada por Axl Rose y Slash: 1988-1993, el período que vio nacer clásicos como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” y “Paradise City”, himnos que definieron una generación y que hoy siguen llenando estadios y clubes en todo el mundo.

    Pero ATTITUDE va más allá de la interpretación musical. La producción cuida cada detalle de la estética original: vestuario, iluminación y recreaciones en vivo de videoclips icónicos se combinan para entregar una experiencia inmersiva, pensada especialmente para los seguidores de Guns N’ Roses que buscan algo más que un cover.

    UNA TRAYECTORIA QUE RESPALDA EL SHOW

    Con más de una década y media sobre los escenarios, ATTITUDE nació en Argentina y se consolidó como referente entre los tributos de hard rock en la región, presentándose en algunos de los recintos más importantes de Latinoamérica. Su regreso a Chile reafirma el vínculo con un público que ya lo ha ovacionado en presentaciones anteriores.

    Para los fanáticos del rock clásico, la cita del 3 de octubre en Sala Omnium es una oportunidad de revivir, con la mayor fidelidad posible, la energía y la actitud que hicieron de Guns N’ Roses una de las bandas más influyentes de la historia.

    INGRESA AQUÍ PARA LA PREVENTA

    LO QUE DEBES SABER

    Show: ATTITUDE – Tributo a Guns N’ Roses

    Fecha: sábado 3 de octubre

    Lugar: Sala Omnium, Av. Apoquindo 4900, Las Condes

    Redes: Facebook @AttitudeGunsNRosesTributo| Instagram @attitudegnrtributo

    Más sobre:Guns N’ RosesSala Omniumbranded-cultotibutoPanoramasbranded-finde

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