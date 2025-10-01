Entel lleva la entretención a las calles con su Máquina de Peluches

Entel sabe cómo llevar la entretención a los hogares chilenos a través de su servicio de Fibra y TV Entel, que incluye plataformas como Disney+, HBO Max y Entel TV en el plan, con conexión sin interrupciones y contenido para toda la familia.

Para invitar a muchos más a vivir esa entretención, cientos de máquinas de peluches aparecieron en diversos puntos de Santiago y regiones. ¿Y lo mejor? Si sacas al Entelín premiado puedes ganar premios increíbles, como una Tablet Galaxy S6 Lite, accesorios y más.

La gira de la Máquina de Peluches recorrerá esta semana distintas ubicaciones icónicas como Providencia, Plaza de Maipú, Ahumada, Plaza de Armas de La Serena, el centro de Viña del Mar y el corazón de Concepción, donde los asistentes conocerán más de los beneficios que ofrece la compañía.

Entel también lanzó un concurso en redes sociales para que sus seguidores participen por una mini máquina de peluches de Entelín, el cual puedes concursar siguiendo a @entel en Instagram.

Porque con Fibra y Televisión Entel, la entretención está en tu casa.Entel, contigo en todas.

Conoce las ubicaciones y fechas de la máquina de peluches de Entelín: