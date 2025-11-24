Estudio jurídico ofrece servicios de atención híbrida: servicios legales a lo largo de Chile

El 2025 comenzó con un escenario marcado por el fuerte aumento de personas que buscan apoyo para enfrentar el sobreendeudamiento. Según el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, los procesos de renegociación crecieron un 151,2 % en enero.

A esto se suma que las audiencias de renegociación alcanzaron un 99,5 % de éxito, lo que demuestra que más personas están recurriendo a vías formales para ordenar sus finanzas.

Este aumento sigue siendo un fenómeno de alcance nacional y muchas personas requieren orientación para comprender cada etapa del procedimiento. Ante este panorama, el Estudio de abogados Abogaley ha reforzado su modelo de atención híbrida para ofrecer asesoría en materia de deudas y otras áreas, permitiendo que usuarios de distintas regiones puedan acceder a apoyo legal tanto por canales digitales como de forma presencial cuando corresponde.

Cómo funciona este modelo híbrido

El sistema híbrido de la firma ofrece asesorías digitales en áreas que permiten avanzar sin comparecencias, como familia, civil y deudas, mientras que las materias penal y laboral se gestionan de manera presencial en Santiago, la Región Metropolitana y Valparaíso por la naturaleza de sus procedimientos. Este formato facilita que personas de distintas comunas puedan resolver dudas, preparar documentos o revisar sus casos sin desplazamientos prolongados, y al mismo tiempo accedan a representación cuando el proceso lo exige.

En temas de sobreendeudamiento, el equipo de abogados de deudas trabaja con quienes buscan renegociar o liquidar obligaciones, explicando las etapas del procedimiento y revisando antecedentes para orientar el camino más adecuado. El incremento de solicitudes ante la Superir muestra que cada vez más personas requieren este tipo de acompañamiento jurídico.

Especialización en áreas de alta demanda

El aumento de consultas por pensión de alimentos, divorcios, autodespidos, renegociaciones y herencias refleja una demanda transversal. Muchas personas buscan orientación en lenguaje claro, sin desplazamientos extensos y con seguimiento continuo.

En el ámbito penal, Abogaley cuenta con un equipo de abogados penalistas dedicado a la preparación de estrategias, participación en audiencias y representación en investigaciones complejas. Dado que estos procesos se desarrollan directamente ante tribunales y el Ministerio Público, la atención presencial sigue siendo parte central del servicio.

En materia laboral, los abogados laborales abordan autodespidos, despidos injustificados y denuncias por vulneración de derechos. Estas consultas han aumentado en los últimos años y suelen requerir preparación de pruebas, declaraciones y comparecencias ante la Inspección del Trabajo o tribunales.

Por otra parte, cuando existen conflictos entre particulares, contratos y disputas patrimoniales, la firma dispone de un abogado civil que ofrece reuniones digitales para revisión de documentos y gestiones presenciales en etapas procesales que lo requieran.

Democracia del acceso legal y actualización permanente

El enfoque híbrido busca acercar servicios jurídicos sin depender de la distancia. La firma ya ha aclarado que cada profesional participa en procesos permanentes de actualización, evaluaciones técnicas y capacitaciones. Este tipo de prácticas permite mantener un trabajo riguroso en todas las áreas, desde familia hasta litigios complejos.

Asimismo, se promueve una comunicación en lenguaje claro y honorarios transparentes, con el fin de que cada usuario entienda los pasos de su caso y pueda avanzar con acompañamiento especializado.

Quienes deseen conocer más sobre las áreas disponibles pueden revisar el sitio web de Abogaley y agendar una consulta según su caso.