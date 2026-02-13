SUSCRÍBETE POR $1100
    Wild West: el estilo vaquero que vuelve con fuerza a Tricot

    Chaquetas, minis, pantalones y camisas en materiales como suede marcan el regreso de la estética western. En Tricot, la tendencia se reinventa con prendas fáciles de combinar y pensadas para el día a día.

    Wild West: el estilo vaquero que vuelve con fuerza a Tricot

    La tendencia Wild West se toma las vitrinas con prendas que mezclan espíritu western y siluetas actuales, logrando looks con carácter sin dejar de ser cómodos. En Tricot, esta inspiración se traduce en chaquetas, minis, pantalones y camisas estilo vaquero, además de materiales como el suede. Es una tendencia que conecta con la idea de libertad y movimiento, pero aterrizada a la ciudad.

    Gracias a su presencia en series, festivales y el auge de la estética country en la música, se ha impulsado nuevamente la moda del Lejano Oeste con sus botas, flecos y tonos tierra. Sin embargo, esta temporada la propuesta es más limpia y combinable: Las pasarelas y el street style comenzaron a mostrar chaquetas tipo vaquera y conjuntos coordinados, para que puedas insertar esta estética en tus looks diarios.

    Cómo combinar la tendencia Wild West

    Incorporar el Wild West al clóset es más simple de lo que parece. Por ejemplo, una chaqueta de suede puede convertirse en la protagonista de un outfit básico compuesto por jeans rectos y una polera blanca. Por otro lado, las minis estilo vaquero funcionan muy bien con botas altas o botines, equilibrando lo clásico con un aire actual.

    Si prefieres algo más sutil, una camisa denim combinada con pantalones negros o beige logra un look relajado, ideal para la semana. También se puede apostar por conjuntos completos, como pantalón y chaqueta a juego, sumando accesorios neutros para no recargar el resultado. La clave está en elegir una prenda central y construir el resto del look en torno a ella, manteniendo una paleta de colores tierra, azul y negro.

    Otra forma de llevar la tendencia es jugar con las capas. Por ejemplo, sumar una camisa vaquera abierta sobre un top básico o combinar una mini con panties y un sweater ligero para los días más frescos. El contraste entre texturas también aporta: el suede con algodón, el denim con tejidos más suaves. Así, el estilo western se adapta tanto a looks más casuales como a opciones un poco más arregladas, dependiendo de los accesorios y el calzado que elijas.

    En Tricot.cl, la tendencia Wild West se adapta a distintos estilos y ocasiones. Desde chaquetas vaqueras a 19.990, minis a 8.990 y pantalones con detalles inspirados en el mundo vaquero a 9.990, la colección ofrece opciones pensadas para combinar entre sí y crear looks actuales. Si quieres renovar tu clóset con prendas versátiles y con personalidad, este es el momento para explorar la propuesta Wild West. ¡Encuentra tu ropa favorita y dale un giro a tus outfits de otoño!

