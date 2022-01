A pesar de Theranos y otros desastres, los fundadores de startups tienen más poder que nunca

El veredicto en el juicio penal de Elizabeth Holmes completa un capítulo en la enredada historia de Theranos. Mientras tanto, el poder que los fundadores tienen sobre las startups —para bien o para mal— solo está creciendo.

Un jurado encontró a Holmes culpable de cuatro cargos de fraude y conspiración contra inversionistas en Theranos, la compañía de análisis de sangre que fundó, que alguna vez estuvo en auge y que condujo al desastre.

El veredicto completa el arco de Theranos, de ser una compañía valorada en más de US$ 9.000 millones y considerada como revolucionaria para los análisis de sangre bajo el liderazgo de un niña prodigio aparentemente visionaria, hasta un fracaso que incineró casi US$ 1.000 millones en dinero de los inversionistas y puso en riesgo la salud de los pacientes. Como testificó Holmes, ella tenía el control máximo de Theranos durante todos estos momentos.

Si bien gran parte de la saga Theranos es distinta, incluida su culminación en cargos penales, para muchos observadores es una ilustración de la adoración al fundador de una startup enloquecida, donde los inversionistas y otras partes interesadas otorgan un poder y una responsabilidad descomunales a los empresarios estrella que prometen el próximo gran éxito.

Travis Kalanick (en la foto), de Uber, fue expulsado de la empresa de transporte privado a pedido después de una serie de escándalos. PHOTO: MICHAEL SHORT/BLOOMBERG NEWS

Otros ejemplos de fundadores que estallaron, a veces después de un éxito notable, incluyen a Travis Kalanick de Uber, quien fue expulsado de la empresa de transporte privado a pedido después de una serie de escándalos; Adam Neumann de WeWork, quien dejó su empresa después de un extenso informe del Journal sobre decisiones cuestionables que tomó antes de la oferta pública planificada de la empresa.

En un ejemplo más reciente y extremo, Trevor Milton, fundador del fabricante de camiones eléctricos Nikola, ahora enfrenta cargos de fraude de valores, a los que se declaró inocente. Su compañía está tratando de recuperar US$ 125 millones de él para pagar una multa que le deben a la Comisión de Bolsa y Valores (o SEC por sus siglas en inglés).

A pesar de esos ejemplos, dar a los fundadores de startups un control casi total de sus empresas, a menudo en forma de acciones que les permiten muchos más votos que una acción típica, se ha convertido en la norma.

“Los fundadores tienen más control que nunca en el ecosistema [de Silicon] Valley”, afirma Adam Epstein, asesor de gobierno corporativo para directores ejecutivos y sus juntas.

¿Por qué? Para muchos en el mundo de las startups, Theranos y los de su tipo son la excepción a lo que ven como una regla: que, en general, el control del fundador es esencial para el dinamismo característico del capitalismo y la innovación al estilo estadounidense.

Las empresas dirigidas y controladas por fundadores, ahora un sello distintivo del ecosistema de startups, se han convertido en algunas de las empresas más grandes y disruptivas de la historia. Están remodelando la industria del transporte (pensemos en cómo Tesla ha acelerado la EV-ificación (electrificación) de los autos a nivel global) y empoderando a las pequeñas empresas (pensemos en las muchas startups de pagos y puntos de venta lanzadas en la última década). Tesla hoy está valorado en más de US$ 1 billón. Stripe está en casi US$ 100.000 millones, Snap sobre US$ 70.000 millones y Spotify por encima de los US$ 40.000 millones.

Tesla ha acelerado la electrificación de los autos a nivel global y actualmente está valorada en más de US$1 billón. PHOTO: DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG NEWS

La voluntad de los inversionistas de permitir a los fundadores tanta libertad de acción en los primeros días, incluso en los primeros años, del crecimiento de una startup ha contribuido, posiblemente, a que Estados Unidos se convierta en el líder mundial en la comercialización de una miríada de tecnologías. Eso ha permitido que el país se convierta en un exportador titánico de propiedad intelectual, software y modelos de negocios, vendiendo los frutos tangibles e intangibles de este sistema.

En esencia, la razón de tanto control de los fundadores también tiene que ver con la oferta y la demanda: más dinero que nunca persigue a las nuevas empresas, ya que los grandes inversionistas han buscado lugares donde puedan obtener un retorno de su inversión en un mundo de tasas de interés cercanas a cero. El gasto mundial en capital de riesgo alcanzó un récord de US$ 158.000 millones en el tercer trimestre del año pasado, el doble de lo que fue en el mismo período el 2020. Esa cifra, que representa solo tres meses, es mayor o casi igual que la cantidad total de flujo de los acuerdos de VC (capital riesgo) en cada año desde 2010 hasta 2016.

En julio, el veterano capitalista de riesgo Keith Rabois tuiteó: “El mayor cambio en el panorama de riesgo ahora: no hay fondos de capital riesgo con disciplina de precios. Todos hemos caído”.

Cuando recientemente le pedí que desglosara eso, dijo: “Creo absolutamente que con la avalancha de capital en VC y la inversión basada en Zoom, la combinación ha llevado a una menor diligencia material en promedio por empresa”.

En el capital de riesgo, la diligencia solía significar pasar días o incluso semanas investigando una empresa, sus fundadores, su conjunto competitivo y los desafíos y oportunidades de la industria en la que pretendía operar.

Ahora, con tantas empresas deseosas de cortar cheques, —y no solo las empresas tradicionales de capital de riesgo, sino también las oficinas de gestión de patrimonio familiar, los grandes bancos, los fondos soberanos y similares— los inversionistas deben tomar una decisión sobre si invertir en una startup en cuestión de horas, agregó Rabois.

Otro desafío identificado tanto por Rabois como por Epstein es que las cuarentenas por la pandemia han cambiado las reuniones de inversión, de ser presenciales a ser remotas, a través de Zoom y sus equivalentes. Es mucho más difícil evaluar a un fundador, su equipo, su producto y la veracidad de sus afirmaciones, de forma remota, añaden.

El resultado es que los inversionistas, en busca del próximo Steve Jobs o Elon Musk, están moldeando a líderes corporativos cuyas participaciones de control en sus empresas los hacen en gran medida irresponsables. En muchos casos, estos directores ejecutivos controlan efectivamente sus propios directorios.

Toda esta libertad permite que empresas como Theranos crezcan y se desarrollen en un entorno en el que los únicos controles sobre el poder de sus fundadores suelen llegar años después de haber acumulado millones o incluso miles de millones de dólares en inversiones y haber incumplido las promesas a clientes y socios.

Las empresas de tecnología no inventaron las denominadas estructuras de acciones de “clase dual”. Cuando Ford Motor Co. salió a la bolsa en 1956, sus acciones estaban estructuradas de modo que su familia fundadora pudiera mantener un control de voto descomunal. Pero la era moderna del control de los fundadores de la tecnología realmente comenzó en 2004, cuando Google se hizo pública con una estructura que ha mantenido a sus dos fundadores en control de la empresa hasta el día de hoy. La OPI de Facebook en 2012 continuó la tendencia, convirtiendo a Mark Zuckerberg en el único capitán del barco de la compañía. (News Corp, propietaria de la editorial de The Wall Street Journal, tiene una estructura de propiedad de clase dual).

A finales de la década del 2010, la tendencia se aceleró y las acciones con gran poder de votación se volvieron más o menos estándar para las OPI de tecnología de punta. Epstein lo atribuye a la avalancha de capital de SoftBank a través de su Vision Fund de US$ 100.000 millones lanzado en 2017, que inyectó dinero en compañías como WeWork.

Los capitalistas de riesgo le permiten lo anterior a estos fundadores, reyes y reinas, con la esperanza de que asuman el tipo de riesgos que darán grandes frutos. Y muchas veces lo hacen, al menos desde la perspectiva de sus inversionistas.

Si vemos el ecosistema global de startups en términos puramente mecanicistas, invertir más dinero en él es un poco como invertir más energía en cualquier otro sistema cerrado. Como agregar calor a una olla de agua y hacer que pase de estar caliente a hervir, agregarle dinero significa más agitación y más variabilidad.

Por un lado, eso podría significar que están naciendo más Teslas y Apples en el mismo momento que lees esto. Por otro lado, todo este dinero en efectivo y la disminución de la debida diligencia que ha seguido, podrían llevar a más Theranos.

En otras palabras, en última instancia, incluso un fracaso tan dramático como Theranos —y la condena penal de Holmes— puede ser inevitable en un ecosistema de Silicon Valley donde se valora la velocidad, el fracaso no es señal de vergüenza y la financiación es casi ilimitada.

“Lo bueno de permitir que el fundador tenga más poder es que puede hacer las cosas más rápido”, afirma Nikhilesh Sinha, profesor de economía y finanzas en Hult International Business School en Londres. “Al igual que con todos los sistemas en los que se tiene un poder autocrático, la toma de decisiones es mucho menos costosa, pero la consecuencia es que también puede haber una desventaja mucho mayor”.