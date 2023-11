BTG Pactual: el ajuste que pueda hacer Milei inicialmente puede ser recesivo, pero a mediano plazo Argentina podría crecer 2% por año

“En el día después, lo que se está viendo es cierto pragmatismo”. Con esas palabras define el economista argentino Alejo Costa, Head Strategist de BTG Pactual Argentina, lo ocurrido este lunes con Javier Milei, luego de que venciera el domingo en la segunda vuelta presidencial al candidato oficialista Sergio Massa.

“Está siendo muy cuidadoso en sus palabras. Se acercó mucho a Macri y a Bullrich. De hecho, ellos estaban en el comando de campaña de Milei el domingo, y eso es una buena señal. Es una señal de que quiere formar equipos con Macri no directamente con él, pero sí con gente que trabajó en su administración. Hoy por hoy, está extendiendo la mano para buscar ayuda”, dice Costa.

¿Cuáles son las primeras medidas que debiera tomar Milei?

Hay muchos precios rezagados en la economía porque el gobierno no los quiso ajustar para no generar más inflación. La gasolina tiene un atraso enorme, así como la electricidad y el gas natural; y una serie de precios de productos básicos por los controles que introdujo esta administración. Eso se debe normalizar ahora.

¿Cuál es el espacio político de Milei para realizar sus ajustes?

Hay un consenso entre el 90% de las argentinos en que lo único que se puede hacer es una terapia de shock, no hay otra opción que es ajustar el precio relativo (de los productos). El mercado le tiene miedo a la implementación pues Milei no tiene poder político en el Congreso, y la izquierda va a ser muy agresiva. Habrá muchas demandas sociales, en una situación muy frágil.

¿Su minoría en el Congreso lo obligar a correrse hacia el centro y a pactar?

Es lo más probable, él está mostrando cierto pragmatismo. Tendrá que buscar ciertas batallas, darlas y otras no. En otras tendrá que abandonar algunos principios que tenía o simplemente dejarlos de lado.

¿O sea, no puede suprimir al Banco Central.

En el corto plazo no, va a tener que vivir con eso mientras ordene la economía. Dolarizar de una manera completa tampoco es viable. Hoy no tiene los recursos ni el apoyo del Congreso. Ya no digo que sea una mala idea, eso es relativo. No soy crítico de la dolarización, me parece que quizás en que Argentina podría funcionar. Pero más allá de eso, necesita más tiempo.

¿Qué tanto cambian las expectativas económicas para Argentina con el triunfo de Milei?

Se modifican en la dirección de las intenciones que tiene por realizar reformas. Normalizar los mercados, desmantelar ciertas regulaciones, bajar eventualmente la presión impositiva, el nivel de reformas que pretende Milei es mucho más profundo que lo que podría haber hecho Massa.

¿Cuánto podría crecer el país con estas reformas?

La economía argentina viene estancada y, de hecho, cayendo en términos de producto per cápita desde 2011. Mi sensación es que el ajuste que pueda hacer Milei inicialmente puede ser recesivo, puede que haya una caída de la actividad de 1 punto del PIB el el año que viene. Pero si se ajustan esas variables, lo que está del otro lado es un PIB potencial de 2% por año. O 1% a 2% por año en PIB per cápita.

¿En cuánto debieran devaluar el peso para empezar la normalización de precios?

Hoy el dólar oficial está en $350, pero ese precio ya no se aplica prácticamente en ningún producto. El esquema de incentivo exportador implica que el tipo de cambio para las exportaciones era prácticamente $500, porque le permitían liquidar 30% vía dólar paralelo y 70% vía dólar oficial. Entonces entre $350-$900 estaba ese promedio de casi $500. Si llevaras el dólar oficial a $500, para los exportadores no cambia nada. A los únicos que afectaría es a un grupo de bienes básicos. Argentina había acumulado deuda con productores de bananas de Paraguay y Bolivia, a quienes no les podían pagar. De hecho, había escasez. Entonces el sistema que había se agotó, las restricciones eran generalizadas. Algo hay que hacer. Lo lógico sería justamente empezar con ese ajuste cambiario, y $500 es el tipo de cambio que ya estaban recibiendo los exportadores y lo lógico sería transparentar esa situación.

¿Qué tan importante será la transición y que las partes lleguen a un acuerdo para devaluar rápido el peso?

Si no acuerdan la devaluación, el costo político lo paga el próximo gobierno. Pero pongámonos del lado del exportador: ¿si soy un exportador que tiene acumulada soja o trigo, lo venderé a $350, si se que en diciembre ese precio se incrementará? No queda otra que hacer un ajuste cambiario hoy. Es un mercado que está roto, ya no tiene sentido. Hay que hacer un ajuste, es inevitable.

¿Con el shock que se presume que viene con el choque económico, es inevitable la hiperinflación en el corto plazo?

No necesariamente, pero ya es un riesgo por el hecho de que Argentina arrastra una inflación alta. Lo que se necesita es lo que llamamos anclas nominales. el Banco Central de Chile, cuando sube la tasa de interés, es un ancla nominal. Tiras en la dirección opuesta de los precios. Pero cuando tienes una situación tan delicada como la de Argentina, esas anclas nominales son muy difíciles de usar. En general se usan dos anclas: una política monetaria muy restrictiva o el tipo de cambio. Argentina no puede usar ninguna de las dos, porque su banco central está quebrado y tiene un nivel de pasivos remunerados muy altos, mientras que por el tipo de cambio, no hay reservas. Está muy limitado, esa es la razón por la cual una hiperinflación no se puede descartar, pero hay alternativas. Brasil, por ejemplo, modificó la unidad de cuenta.