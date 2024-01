Caso Primus: abogado Antonio Guzmán arremete contra Fiscalía y acusa vulneración a su derecho a defensa

La defensa del abogado Antonio Guzmán, sindicado como uno de los artífices del esquema defraudatorio del factoring Primus, manifestó una serie de reparos a la investigación que lleva adelante el fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda.

Su defensor, Germán Cueto, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citar al Ministerio Público a una audiencia de cautela de garantías, cuestionando la labor del persecutor. La magistrada Francis Fell Franco acogió la petición y citó a las partes a una audiencia el 29 de enero de 2024, a las 12 horas en el Centro de Justicia.

La petición se plantea luego que el fiscal solicitara la formalización de Antonio Guzmán y otros tres imputados por el millonario fraude interno: Francisco Coeymans, exgerente general; Ignacio Amenábar, exgerente comercial; y Marcelo Rivadeneira, técnico de cocina, por los delitos reiterados y consumados de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y de blanqueo de capitales, entre los años 2019 y 2023. La formalización se realizará el 27 de febrero de 2024.

Para fundar su solicitud, el abogado Germán Cueto sostuvo que el fiscal ha ejecutado “una serie de decisiones” que “afectan de modo sustancial sus derechos fundamentales”. Esto luego que el fiscal solicitara al académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Werner Kristjanpoller, realizar un peritaje sobre las cuentas corrientes bancarias de los presuntos implicados.

Según Cueto, el fiscal no explicó cómo obtuvo el nombre del perito designado y tampoco detalló las “las comunicaciones que ha mantenido el ente persecutor y/o el denunciante con dicho perito”. El persecutor tampoco entregó información sobre el monto de los honorarios percibidos por el perito. Además, delega en el denunciante la entrega de todo antecedente directamente.

“Lo ocurrido vulnera, de forma sustancial, derechos fundamentales, consagrados a nivel constitucional (por ejemplo, el art. 19 N°3 C.P.R., el derecho a defensa), como a nivel legal, a lo que se debe sumar otras situaciones de las que daremos cuenta en la audiencia que se fije al efecto”, dice el escrito.

En un oficio del 3 de octubre de 2023, el fiscal solicita al profesor “realizar un peritaje, con el fin de analizar la información de las cuentas corrientes, determinando los movimientos asociados a las personas naturales y jurídicas que son titulares de ellas, y elaborar un informe que dé cuenta de los hallazgos por cuenta corriente y por persona, con sus respectivas conclusiones. El análisis comprende el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023. Entre las sociedades indagadas están: Coco Invesment SpA; Genau SpA; Sociedad de Inversiones TRIMA SpA; Servicios, Finanzas y Asesorías NeedSolution SpA; Inversiones ADM; Inversiones Mountain Road SpA e Inversiones San Clemente SpA”.

El fiscal Felipe Sepúlveda explicó que “se hace presente que en caso de requerir mayores antecedentes, estos pueden ser solicitados a la parte denunciante”, al correo electrónico del abogado de Primus Capital, Francisco Velozo, socio de Contreras Velozo.

“Le hago presente que la sociedad denunciante Primus Capital se hará cargo del pago de los honorarios relacionados con el encargo, pudiendo contactarse con el abogado Velozo para tales fines”, detalló el fiscal al académico.

Preguntas

A raíz de los cuestionamientos, el defensor de Antonio Guzmán, Germán Cueto, el 24 de diciembre de 2023, a través de la plataforma SIAU envió unas preguntas al fiscal: ¿Quién propuso el nombre del perito?, pues usted me dijo en la entrevista personal que no lo conocía; ¿Es habitual que el denunciante, que no es interviniente en la causa, tome contacto directo con el perito?; ¿por qué no se le señaló que, en caso de necesitar más antecedentes, el perito tomara contacto con la fiscalía?, fueron parte de las interrogantes.

“El 27 de diciembre de 2023 el Ministerio Público me contestó el peritaje que menciona fue encargado a la Universidad Técnica Federico Santa María por la Fiscalía, por ende, cuando este sea confeccionado será remitido directamente a la investigación, sin contestar la información que, como defensa, le solicitamos junto a mi colega Rodrigo Arancibia”, añadió Cueto.

En el oficio enviado al tribunal el abogado sostuvo además que el lunes 27 de noviembre de 2023, a las 16:30 horas, concurrió a dependencias de la fiscalía local de Las Condes para presenciar la declaración del presidente de Primus Capital, Raimundo Valenzuela Lang, tal como lo había ordenado la fiscalía. “Mas, sin presentar excusa hasta ese momento, Valenzuela Lang no concurrió, por lo que subimos hasta la oficina del fiscal Sepúlveda a conversar con él. En esa conversación le preguntamos si él conocía al perito que había nombrado a lo que él contestó que no”, añadió.