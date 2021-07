China ordena sacar la aplicación de Didi de las tiendas de aplicaciones

Este domingo, los reguladores chinos ordenaron a los operadores de tiendas de aplicaciones en el país que eliminen la aplicación móvil del servicio de Didi Global Inc. en China, lo que asestó un segundo golpe al gigante del arriendo de autos y viajes compartidos en menos de una semana después de su debut en la bolsa de Estados Unidos.

La Administración del Ciberespacio de China, el organismo de vigilancia de Internet del país, citando serios problemas relacionados con la recopilación ilegal de datos personales, también instruyó a Didi Chuxing, el negocio de la compañía en China, a abordar los problemas para “garantizar la seguridad de la información personal de los usuarios”.

La última orden de Beijing se produce solo dos días después de que los reguladores impidieran que Didi Chuxing agregara nuevos usuarios, mientras los reguladores revisan las prácticas de ciberseguridad de la compañía.

También se produjo un día después de que el vicepresidente de Didi, Li Min, recurriera a las redes sociales para refutar los informes de que Didi almacenaba datos de usuarios en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en Weibo, algo así como el Twitter de China, Li amenazó con demandar a cualquiera que afirmara que la empresa transfirió sus datos nacionales al extranjero. “Como muchas empresas chinas que cotizan en el extranjero, Didi almacena todos los datos de los usuarios nacionales en servidores de China. Es absolutamente imposible transmitir datos a Estados Unidos “, escribió.

Didi afirmó en un comunicado el domingo que los usuarios actuales que ya habían descargado la aplicación no se verían afectados por la medida.

“Agradecemos sinceramente a los departamentos responsables por orientar a Didi en la inspección de los riesgos”, afirmó la empresa de arriendo de transporte privado, comprometiéndose a “rectificar concienzudamente” los problemas.

Un aviso en la aplicación de Didi con fecha del 29 de junio, un día antes de su debut en el mercado bursátil, decía que los nuevos cambios en su política de información del usuario y de privacidad de datos entrarían en vigencia el 7 de julio.

Didi tiene un cuasi monopolio en el mercado de arriendo de autos privados en China y recopila una variedad de datos de movilidad de los usuarios, que, argumentan, ayuda al servicio a analizar los patrones de tráfico y desarrollar sus tecnologías, incluyendo la conducción autónoma.

La Administración del Ciberespacio no especificó la naturaleza de la violación de la privacidad de los datos del usuario, tampoco cuánto tiempo tendría Didi para abordar el problema, ni cuándo la aplicación de Didi Chuxing podría regresar a las tiendas de aplicaciones.

La investigación de Didi es la primera publicada por la Oficina de Revisión de Ciberseguridad de China, una unidad que depende de la entidad que vigila el internet. Según las medidas que entraron en vigor hace un año, las empresas analizadas deberían recibir los resultados iniciales en un plazo de 45 días, salvo en casos complicados.

La Administración del Ciberespacio no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El anuncio del domingo por parte del organismo de vigilancia es el último de una serie de acciones de las autoridades gubernamentales destinadas a controlar y frenar a las grandes empresas de tecnología de China, que se han convertido en un elemento central de la vida cotidiana de más de mil millones de personas, y para asegurar un mayor control sobre los datos que poseen estas empresas.

China ha pasado de ser uno de los regímenes de datos menos regulados del mundo a uno de los más regulados, comenzando con una ley de ciberseguridad en 2017 que reforzó el control de Beijing sobre los flujos de datos.

En los últimos meses, China ha redactado varias leyes para regular las prácticas de recopilación de datos de las empresas de tecnología y el uso de datos personales, así como para limitar las prácticas anticompetitivas.

Didi fue una de las 34 empresas de tecnología convocadas por las autoridades antimonopolio chinas en abril. Desde entonces, los reguladores han realizado inspecciones in situ de Didi, dijo la compañía en el documento para hacer su OPI.

A principios de junio, el máximo organismo legislador de China aprobó una ley de seguridad de datos que establece reglas sobre cómo se utilizan, recopilan, desarrollan y protegen los datos de los clientes, y proporciona una base legal para que el estado chino solicite datos a las empresas de tecnología.

Las recientes acciones tomadas por la Administración del Ciberespacio contra Didi “muestran que los reguladores chinos se toman muy en serio los problemas de protección de datos”, afirmó Martin Chorzempa, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Pero no afectar a los clientes existentes de Didi también sugiere que los reguladores están más interesados en enviar un mensaje que en socavar el negocio de Didi de maneras concretas, sentenció Chorzempa.

Otros vieron una señal más preocupante para Didi. El cronograma de los anuncios regulatorios —que llegaron pocos días después de que Didi recaudó alrededor de US$ 4.400 millones en su oferta pública inicial de Nueva York— sugiere que los reguladores no estaban simplemente haciendo una declaración general sobre la protección de datos, sino que apuntaban a Didi en particular.

“Los reguladores están dejando en claro a las empresas tecnológicas chinas que pueden realizar una OPI donde quieran, siempre que su casa esté en orden en China y cumplan con las leyes y regulaciones nacionales”, afirmó Kendra Schaefer, directora de política tecnológica de Trivium China, una firma consultora.

Evitar que Didi registre nuevos usuarios esencialmente congela su negocio principal en China y evita que crezca, sentenció Schaefer. Más de dos tercios de los aproximadamente 500 millones de usuarios globales de Didi se encuentran en China.

—Raffaele Huang y Qianwei Zhang contribuyeron a este artículo.